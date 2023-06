A vanguarda dos ensaios não destrutivos: IA e IoT transformam a indústria

A tecnologia tem sido a grande aliada da indústria na busca por soluções mais eficientes e menos custosas, e os ensaios não destrutivos (END) não ficaram à margem dessa revolução. Dados apresentados pela Experfly mostram como os avanços da Inteligência Artificial (IA) e da Internet das Coisas (IoT) estão revolucionando esse setor, oferecendo novas possibilidades para inspeções visuais e coleta de informações.

Os ensaios não destrutivos são processos de inspeção que não alteram as propriedades do material ou comprometem sua utilidade, sendo essenciais para garantir a qualidade e a segurança de equipamentos e estruturas. Eles são utilizados em diversos setores, como na indústria aeronáutica, naval, de petróleo e gás, automotiva, entre outros.

As tecnologias de IA e IoT estão proporcionando uma mudança significativa nesse campo. Através de algoritmos inteligentes, é possível detectar e classificar defeitos com mais precisão, melhorando a confiabilidade dos processos. Além disso, com a IoT, é possível monitorar e coletar dados em tempo real, facilitando a análise e a tomada de decisão.

"A IA e a IoT são o futuro dos ensaios não destrutivos", diz Fernanda Gebrael, diretora da METAL-CHEK. "Elas oferecem novas ferramentas para a detecção de defeitos, reduzindo a necessidade de intervenções manuais e melhorando a eficiência dos processos."

Essas tecnologias também são fundamentais para a implementação de estratégias de manutenção preditiva. Ao identificar potenciais problemas antes que eles ocorram, as empresas podem prevenir falhas catastróficas, melhorar a segurança e reduzir os custos de reparo e manutenção.

A revolução tecnológica nos ensaios não destrutivos ainda está em sua fase inicial, mas o potencial é imenso. À medida que a IA e a IoT continuam a se desenvolver, é provável que vejamos avanços ainda maiores na eficiência e na confiabilidade desses processos. E, ao mesmo tempo, podemos esperar uma redução significativa dos custos, tornando essas tecnologias cada vez mais acessíveis para empresas de todos os tamanhos.

Em suma, a transformação digital está remodelando o futuro dos ensaios não destrutivos. A IA e a IoT estão à vanguarda dessa revolução, oferecendo novas possibilidades para a inspeção visual, a coleta de dados e a manutenção preditiva. À medida que essas tecnologias continuam a evoluir, a indústria como um todo colherá os benefícios.