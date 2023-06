Novo relatório revela que as empresas estão acelerando a adoção da borda para ultrapassar a concorrência com quase 70% de aproveitamento da borda para resolver desafios empresariais críticos

A NTT Ltd., empresa líder mundial em serviços e infraestrutura de TI, lançou hoje seu relatório Edge Advantage, que revelou que, embora dois terços das empresas que investem na borda estejam resolvendo desafios empresariais do mundo real e mais de 8 em 10 organizações esperam que sua dependência em serviços de borda terceirizados cresçam nos próximos dois anos, quase 40% daqueles planejando empregar a borda estão preocupados que a capacidade de infraestrutura atual não conseguirá dar suporteàpromessa da tecnologia.

Empresas em todo o mundo estão descobrindo a vantagem da borda, se beneficiando de tecnologias digitais que aceleram a tomada de decisão impulsionada por dados, asseguram ativos virtuais e físicos, e controlam operações sustentavelmente resilientes. Porém, embora mais de 80% dos tomadores de decisão em tecnologia disseram que suas expectativas com relação aos investimentos na borda foram atendidas ou se excederam, há muito medo de que o rápido ritmo da evolução tecnológica possa custá-los a longo prazo.

Capacidade de infraestrutura

Os atuais adotantes veem a gestão fragmentada de computação, conectividade e dispositivos de IoT como um obstáculo para realizar o potencial da borda. Dessa forma, essas organizações que estão combinando 5G privado e tecnologias de borda relataram os maiores benefícios comparado com empresas que adotaram uma abordagem legada segregada ou nenhuma abordagem.

O relatório também revelou que embora a maioria das organizações acreditem que sua infraestrutura de rede possa lidar com os requerimentos atuais da borda, quase 40% das empresas que planejam empregar tal tecnologia reconhecem uma necessidade de fazer o upgrade da sua rede a fim de apoiar o aumento esperado em dispositivos e aplicativos conectados. De fato, quase dois terços das empresas que já empregaram a borda coordenaram a atualização de uma ampla área de rede.

Em vista disso, muitas organizações estão planejando recorrer aos seus parceiros para ajudá-los em sua jornada associadaàborda. Tanto que 88% acreditam que a dependência da sua organização em serviços de borda terceirizados crescerá nos próximos 24 meses, sendo que 90% expressaram uma preferência para consumo de serviços de borda de um único parceiro que ofereça um ponto central de prestação de contas e tenha mais opções de serviços gerenciados classificados como fator número um em tornar o consumo de borda mais fácil.

"A crescente necessidade para processamento mais rápido e arquitetura digital distribuída está criando maior pressão em redes e capacidade de infraestrutura, impulsionando adoção acelerada de 5G privado e borda", afirmou Shahid Ahmed, vice-presidente executivo de Novos Empreendimentos e Inovação da NTT Ltd. "Alcançar vantagem com a borda exigirá soluções de ponta a ponta com gerenciamento holístico e firme prestação de contas. Somente através da utilização dessas soluções as empresas podem ganhar acesso instantâneo aos dados, onde são gerados ou coletados, com quase zero latência, e aproveitá-los para gerar resultados empresariais potentes".

Perspectiva do setor

A motivação por trás da adoção da borda pode variar de setor a setor. Entre as firmas de manufatura, eficiência operacional é o motivador principal de investimento na borda, sendo segurança de dados o segundo motivador. Essas firmas estão se esforçando para serem organizações just-in-time (no momento certo) que atendem e até mesmo antecipam as necessidades do mercado, tornando os dados uma vantagem competitiva. Aqui está um detalhamento das principais razões para empregar soluções de borda:

Aumentar a segurança, experiência e eficiência dos funcionários (79%)

Simplificar/digitalizar processos empresariais (76%)

Melhorar a experiência dos clientes/antecipar as necessidades dos clientes (74%)

Aumentar o uso de insights de dados para tomada de decisão (72%)

Quando se trata de melhorar a eficiência e resiliência da cadeia de suprimentos, 100% das organizações de saúde, transporte e manufatura tiveram suas expectativas em relaçãoàborda atendidas ou excedidas. O mesmo pode ser dito quanto a aumentar a segurança, experiência e eficiência dos funcionários no setor de energia.

As aplicações otimizadas por computação de borda se beneficiam de baixa latência, previsibilidade e alta largura de banda para coleta de dados em tempo real a ser realizada de acordo com as necessidades específicas do setor. Com a clareza sobre os benefícios da borda, não é surpresa que mais de nove em cada dez (93%) dos entrevistados a consideram uma vantagem competitiva dentro do setor.

Ambientes complexos

De acordo com as organizações que já empregaram a borda, as principais razões para investir são: automatizar e integrar IA em processos empresariais e ganhar acesso aos dados em tempo real. Mas atingir esses objetivos é um desafio tremendo porque requer:

Uma firme orquestração de hardware, plataformas, sistemas e dispositivos

Desempenho operacional consistente sem comprometer a segurança

Superar infraestrutura legada e dívida técnica

As organizações precisam de ajuda para navegar a complexidade de adotar as tecnologias de borda e de próxima geração em o que é, tradicionalmente, um ambiente complexo e relutante a mudanças. Os protocolos e sistemas legados precisam ser gerenciados com cuidado para garantir que a produção não seja impactada enquanto as migrações estão em andamento.

Os desafios que uma organização pode encontrar são os principais impulsionadores quanto ao motivo pelo qual 94% das empresas formam parcerias para obter expertise em borda e 90% querem um único parceiro que possa fazer tudo. Mas aqueles que já aproveitam com sucesso os benefícios da borda podem buscar crescer seus negócios, melhorar a agilidade, aprimorar práticas empresariais sustentáveis e melhorar o controle de qualidade.

"As organizações que se esforçam para se tornar empresas em tempo real precisam de ajuda além de criação e lançamento de soluções de borda", afirmou Camille Mendler, analista-chefe da Omdia. "Os serviços gerenciados oferecem uma maneira pragmática e adaptativa de manter-seàfrente da complexidade".

Jornada aos serviços de borda

No final do ano passado, a NTT anunciou o lançamento de sua oferta Edge as a Service para ajudar a assegurar, otimizar e simplificar as jornadas de transformação digital das organizações. Aproveitando a capacidade de infraestrutura de rede da NTT e sua presença global, a plataforma de computação de borda gerenciada dá às empresas a habilidade de implementação rápida e gerenciamento e monitoramento seguro de aplicações próximasàborda.

No final do relatório, a NTT compôs um guia com sugestões de pontos iniciais e caminhos para as organizações considerarem antes de embarcarem em sua jornada na computação de borda. Para ler o relatório "2023 Edge Advantage Report" completo, clique aqui.

