Governador inaugura centro obstétrico e emergência na Região Metropolitana

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram, nesta quinta-feira (1/6), de duas entregas para a rede hospitalar na Região Metropolitana: o Centro Obstétrico do Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, e a área de emergência do Hospital de Portão.

A primeira agenda ocorreu no Hospital Getúlio Vargas, que recebeu R$ 13 milhões do Estado por meio do programa Avançar na Saúde. Para a reforma do Centro Obstétrico entregue nesta quinta-feira, foram investidos R$ 781 mil, dentro de um aporte de R$ 2,7 milhões que também inclui a reforma da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Central de Material Esterilizado (CME) e da internação adulto.

“É muito especial celebrar uma entrega em um local pelo qual se tem tanto carinho, onde nascem crianças que são parte do nosso futuro. Esse futuro começa bem com o acolhimento para essas vidas. A entrega é importante para que essas crianças possam vir ao mundo com mais segurança e com mais conforto para as mães e a família. Hoje temos a capacidade de realizar investimentos como esse e garantir um atendimento de qualidade não só para Sapucaia do Sul, mas para a região que tem o hospital como referência”, disse o governador.

Um segundo convênio firmado com o hospital, no valor de R$ 10,2 milhões, prevê a ampliação da estrutura, com a abertura de 92 leitos de internação geral.

Arita comentou que a qualificação da estrutura do Hospital Getúlio Vargas impactará positivamente no atendimento à região. “O governo do Estado, através do programa Avançar, valoriza os bons projetos que de fato se transformam em melhorias no atendimento da população. Voltaremos aqui em breve porque já começaram as obras da UTI e, com os novos leitos, este hospital se transformará em um dos mais importantes equipamentos de saúde da Região Metropolitana”, projetou.

O Centro Obstétrico conta agora com três quartos Pré-parto, Parto e Pós-Parto (PPP), uma Unidade de Cuidados Intermediários Convencional (UCInco) e uma Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCInca).

O quarto PPP oferece estrutura para uma forma humanizada do parto, em que a gestante passa por todo o processo em um quarto privativo com seu familiar, atendendo às práticas não farmacológicas para o alívio da dor. Dispõe do tempo que desejar para estar no chuveiro e utilizar bola, barras e escadinhas que auxiliam no trabalho de parto. O espaço integrado também evita que a gestante seja transferida de sala durante o processo do nascimento e permite um parto com mais conforto e segurança.

A UCInco é destinada ao atendimento de recém-nascidos considerados de médio risco e que demandam assistência contínua, porém de menor complexidade, e a UCInca permite acolher mãe e filho para prática do método canguru, repouso e permanência no mesmo ambiente 24 horas por dia, até a alta hospitalar.

São realizados cerca de 90 partos/mês no hospital e, com as novas estruturas, a perspectiva é aumentar a capacidade e a qualidade do atendimento.

Hospital de Portão

No Hospital de Portão, Leite e Arita inauguraram o novo setor de urgência e emergência, a nova recepção e obras que garantem acessibilidade para os pacientes. O investimento do Estado foi de R$ 2,1 milhões.

Desde a sua fundação, há 45 anos, o hospital não passava por reformas. A área de urgência e emergência contava com apenas um banheiro, duas salas de atendimento, um leito de emergência e quatro leitos de urgência. Com a reforma, além dessa ala estar modernizada e completamente acessível, passou a contar com mais banheiros, quatro salas de atendimento, dois leitos de emergência e seis de urgência, dando vazão à alta demanda de atendimento da instituição, que no ano passado teve um acréscimo de 55% em relação ao ano anterior, com cerca de 30 mil atendimentos.

Na inauguração em Portão, foi contada a história de Luiz Felipe, que sofreu um acidente e recebeu atendimento na instituição -Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governador e a secretária conheceram as novas instalações, que foram celebradas pela comunidade local e por um grande grupo de voluntários que atuam no hospital. Durante a inauguração, foi apresentada a história de Luiz Felipe da Silva, um jovem que sofreu um acidente de moto no ano passado e que recebeu atendimento de urgência no Hospital de Portão, onde também passou pelo processo de recuperação dos seus movimentos, exemplificando o impacto da instituição na vida da comunidade.

Mais investimentos

“Hoje inauguramos obras em Sapucaia do Sul e em Portão, e outros cem hospitais estão recebendo investimentos como esses. O programa Avançar destinou meio bilhão de reais em recursos do Estado para a saúde no Rio Grande do Sul. São investimentos para salvar vidas como a do Luiz Felipe, e para fazer com que novas vidas sejam trazidas ao mundo com segurança e conforto”, disse.

O Hospital de Portão oferece atendimento 100% SUS e conta com o engajamento de uma expressiva rede de voluntários. O governador e a secretária conheceram as novas instalações e interagiram com funcionários do hospital e voluntários. “Fico feliz em ver uma comunidade que abraça e se mobiliza pela causa da saúde, como ocorre aqui. E o governo do Estado está presente, ajudando a viabilizar essa obra de muita qualidade. As pessoas que forem atendidas aqui contarão com um espaço confortável e estrutura adequada”, destacou Leite.

Arita destacou o empenho da equipe do Hospital de Portão. “Este é um dos hospitais contratualizados com o Estado que mais têm aderido aos programas estaduais e que dá respostas concretas nos programas de cirurgias eletivas. Com esta nova estrutura, dará ainda mais resultados”, disse.

Leite ainda participou, em Novo Hamburgo, do evento Oficina de Negócios, uma reunião-almoço promovida pelo Sindilojas. Durante o encontro, que reuniu lideranças e empresários da região, o governador apresentou um painel sobre as prioridades e os desafios para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, e a secretária de Comunicação, Tânia Moreira, também estiveram presentes no evento.

Texto: Thamiris Mondin/Secom e Marília Bissigo/Ascom SES

Edição: Vitor Necchi/Secom