AVEVA reconhecida como líder no IDC MarketScape: Avaliação Mundial de Provedores de Sistema de Execução de Manufatura por Processo 2023

A AVEVA, líder global em software industrial, impulsionando transformação digital e sustentabilidade, anunciou que foi posicionada na Categoria Líderes do IDC MarketScape: Avaliação Mundial de Provedores de Sistema de Execução de Manufatura por Processo 2023 (documento no. EUR150526323, abril de 2023).

De acordo com o IDC MarketScape, "O sistema de execução de manufatura (MES, Manufacturing Execution System) da AVEVA é uma solução baseada em modelos que suporta a modelagem de fluxos de trabalho operacional, processos de produção e equipamentos. Essa abordagem de gestão de processo empresarial configurável permite a padronização de processos operacionais em operações em vários locais e fornece uma plataforma de gestão centralizada para análise de dados com visualização". Ao explicar os pontos fortes do MES da AVEVA, o relatório citou: "A abordagem impulsionada por modelos e baseada em processos tem sido um dos pontos fortes principais da AVEVA há muito tempo. Isso é um diferencial da empresa, alinhando-se com as necessidades dos principais setores atendidos pela AVEVA. Com o tempo, a empresa também desenvolveu um conhecimento completo de domínio em manufatura por processo tanto pelo lado de execução de manufatura quanto otimização do design da planta. Esses recursos são essenciais para impulsionar transformação digital em todo o ciclo de vida operacional e dos ativos para os setores de capital intensivo. Essas características, junto com uma dinâmica forte em inovação rumoànova arquitetura da nuvem, contribuirão para o sucesso a longo prazo da AVEVA em manufatura por processo".

Lorenzo Veronesi, diretor adjunto de pesquisas da IDC Manufacturing Insights, afirmou: "As empresas em setores de processo contínuo ou em lotes e híbrido devem considerar um sistema de execução de manufatura que fornece uma forte agilidade operacional nas suas várias instalações e unidades."

Keith Chambers, vice-presidente de software de gestão operacional da AVEVA, exprimiu:"Estamos orgulhosos com o reconhecimento da AVEVA como Líder no IDC MarketScape: Avaliação Mundial de Provedores de Software de Sistema de Execução de Manufatura por Processo 2023. Os fabricantes continuam vendo a enorme ruptura nos links das suas cadeias de valor. Com essa avaliação, eles podem ficar seguros de que o MES da AVEVA fechará a lacuna na colaboração empresa-planta e melhorará a eficiência das suas redes de manufatura, por meio de agilidade e resiliência quando for extremamente necessário".

O IDC MarketScape observou o seguinte entre uma lista de recursos diferenciados do MES da AVEVA:

"Abordagem baseada em modelos: O MES da AVEVA inclui uma funcionalidade completa integrada de gestão de processo empresarial. Os modelos de fluxo de trabalho pré-configurados fornecem uma opção reutilizável para a execução de lógica empresarial em fluxos de trabalho padrão do operador. Isso permite a padronização e a utilização em várias unidades, a padronização de indicadores-chave de desempenho (KPIs, key performance indicators) mundialmente, melhores práticas da indústria e melhoria contínua.

Análise de otimização de produção: A AVEVA Insight é uma ferramenta baseada na nuvem na qual se encontram recursos/modelos de IA nativos da nuvem, e onde dados são analisados para fornecer avisos preditivos e ações prescritivas. No futuro, a empresa pretende fornecer recursos de inteligência artificial (IA)/aprendizado de máquina (AM) para o MES da AVEVA como serviços na nuvem com valor agregado na AVEVA Insight, conectando o MES da AVEVA no local e os dados históricos do PI Systemànuvem.

Amplitude das soluções adjacentes: A AVEVA fornece uma ampla linha de soluções para complementar as funcionalidades do seu produto MES, incluindo gestão de desempenho de ativos e otimização de cadeia de valor (recursos integrados de planejamento, programação e execução de produção). O AVEVA System Platform e o AVEVA PI System são também integrados com o MES para habilitar conectividade do dispositivo agnóstico e do sistema de controle para detecção do evento de produção e coleta automática e semiautomática de dados".

A AVEVA tem uma presença significante nos setores de manufatura de processo, alimentos e bebidas e bens de consumo embalados, com referências importantes citadas no relatório, incluindo Danone, Henkel, Valmet Automotive, Barry Callebaut e Borg Manufacturing.

Em fevereiro, a AVEVA lançou seu sistema de execução de manufatura AVEVA 2023, que ajuda a padronizar e introduzir melhores práticas mais rapidamente e em escala, para melhorar eficiência operacional e eficiência de custo e promover sustentabilidade. O novo produto também promove maior resiliência da cadeia de suprimentos e agilidade com visibilidade unificada, geração de relatórios e KPIs em operações com várias localidades.

Sobre o IDC MarketScape:

O modelo de avaliação de provedores do IDC MarketScape foi concebido para oferecer uma visão geral da adequação competitiva dos fornecedores de TIC (tecnologia da informação e comunicação) em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma metodologia de pontuação rigorosa com base em critérios qualitativos e quantitativos que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada provedor em um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara segundo a qual as ofertas de produtos e serviços, recursos e estratégias, fatores de sucesso de mercado atuais e futuros de provedores de TI e telecomunicações podem ser significativamente comparados. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação em 360° dos pontos fortes e fracos dos provedores atuais e potenciais.

Sobre a AVEVA

A AVEVA é líder mundial em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. A segura plataforma industrial na nuvem e os aplicativos da empresa permitem que as empresas aproveitem o poder de suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros.

Mais de 20 mil empresas em mais de 100 países contam com a AVEVA para ajudá-las a fornecer o essencialàvida: energia segura e confiável, alimentos, medicamentos, infraestrutura e muito mais. Ao conectar as pessoas com informações confiáveis e insights enriquecidos com IA, a AVEVA permite que as equipes desenvolvam a engenharia com eficiência e otimizem as operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

Considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, a AVEVA oferece suporte aos clientes com soluções abertas e a experiência de mais de 6,4 mil funcionários, 5 mil parceiros e 5,7 mil desenvolvedores certificados. A empresa, que tem operações no mundo inteiro, possui sua sede em Cambridge (Reino Unido). Saiba mais em www.aveva.com

Copyright © 2023 AVEVA Solutions Limited. Todos os direitos reservados. A AVEVA Solutions Limited é propriedade do Grupo AVEVA. AVEVA, os logotipos da AVEVA e os nomes de produtos da AVEVA são marcas comerciais ou marcas registradas do AVEVA Group plc ou de suas subsidiárias no Reino Unido e em outros países. Outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas.

