M3Corp e Privacy Tools anunciam parceria para proteção de dados

A M3Corp, uma empresa de soluções de tecnologia, anuncia parceria com a Privacy Tools, uma PrivacyTech voltada para apoiar a conformidade regulatória em privacidade e proteção de dados das organizações com forte dependência de dados pessoais. A plataforma desenvolvida pela Privacy Tools tem como objetivo ajudar as empresas a lidar com os desafios da conformidade com as legislações globais de privacidade, como LGPD e GDPR.

A parceria entre a M3Corp e a Privacy Tools representa uma união estratégica de duas empresas do mercado da tecnologia e privacidade. A plataforma da Privacy Tools é conhecida por oferecer módulos adaptáveis para diferentes segmentos do mercado. Já a M3Corp, por sua vez, oferece soluções tecnológicas para empresas de diversos setores.

Por meio dessa parceria, a M3Corp e a Privacy Tools têm como propósito, auxiliar organizações com as crescentes exigências regulatórias relacionadas à privacidade e proteção de dados. As empresas possuem soluções de tecnologia, e com a parceria visam oferecer uma abordagem abrangente para atender as necessidades específicas de cada organização, capacitando-as a estabelecerem uma base sólida de conformidade, promovendo segurança dos dados e a confiança dos clientes.

Para marcar esse momento importante, a M3Corp e a Privacy Tools organizaram um webinar de lançamento da marca no portfólio M3Corp, que ocorreu no dia 12 de maio de 2023. Durante a transmissão, Adelor Junior, Diretor Comercial da M3Corp, e Diego Bork, Head Comercial da Privacy Tools, apresentaram as soluções oferecidas pela plataforma e os benefícios da parceria.

A parceria entre a M3Corp e a Privacy Tools reforça a importância da privacidade e da proteção de dados em empresas. De acordo com o Head Comercial da Privacy Tools, Diego Bork, é necessário que haja atenção e adaptação para garantir a conformidade das empresas. "As organizações precisam estar atentas às exigências regulatórias e se adaptarem a elas para garantir a segurança e privacidade de seus clientes e colaboradores.", complementa.