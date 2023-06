EAU promete US$ 2,7 bilhões adicionais em acordos de aquisição da indústria e convida investidores internacionais a aproveitar incentivos

Sua Excelência, Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, anunciou hoje US$ 2,7 bilhões em acordos de compra para o setor industrial dos EAU em um movimento para impulsionar a fabricação local, fortalecer as cadeias de fornecimento e atrair investidores internacionais.

Dirigindo-se ao segundo fórum 'Make it in Emirates', o Dr. Al Jaber disse que o novo conjunto de oportunidades de aquisição teria por base os acordos de aquisição do fórum anterior.

"Uma das principais conquistas do fórum do ano passado foram diversas empresas nacionais líderes anunciando sua intenção de investir US$ 29,9 bilhões na próxima década para comprar 300 produtos de fabricantes locais", disse o Dr. Al Jaber.

"Tenho o prazer de compartilhar com vocês que, apenas no primeiro ano, 28% destes acordos de compra foram implementados, representando um valor total de US$ 8,4 bilhões."

O Dr. Al Jaber também anunciou planos para mais de 30 novos projetos industriais, representando mais de US$ 1,6 bilhão em investimentos.

"Estes projetos incluem iniciativas pioneiras, como a instalação da primeira fábrica de eletrolisadores de hidrogênio nos EAU", disse ele.

Também foram anunciados US$ 1,63 bilhão em soluções de financiamento para o setor industrial, junto com 5.000 empregos para cidadãos dos EAU na indústria mediante o Programa Industrial.

O Dr. Al Jaber acrescentou: "Convido todos os participantes a explorar por meio deste fórum os incentivos e facilitadores oferecidos por vários departamentos de desenvolvimento econômico, zonas industriais e especiais, instituições financeiras e empresas nacionais."

As exportações industriais dos EAU alcançaram US$ 47,6 bilhões em 2022, crescendo 49% comparado a 2021. A contribuição do setor industrial ao PIB aumentou para US$ 49,5 bilhões em 2022, um aumento de 38% comparado a 2020.

O fórum 'Make it in the Emirates' é organizado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED) e a ADNOC.

