Tigo Energy oferece gerenciamento de frotas solares com base em dados para plataforma Energy Intelligence

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" ou a "Empresa"), líder em oferecer soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia, anunciou hoje o lançamento do Tigo EI Fleet Manager, uma nova experiência de gerenciamento de frotas dentro de sua plataforma Energy Intelligence (EI). À medida que a Tigo expande simultaneamente sua capacidade de aproveitar dados de energia e melhorar a experiência do instalador, a empresa vem acrescentando recursos de gerenciamento de frotas com um poderoso painel interativo que fornece dados de desempenho de sistemas completos e processáveis desde a frota até o nível do módulo. A plataforma Energy Intelligence da Tigo com o novo EI Fleet Manager foi criada para melhorar drasticamente a experiência do instalador, ao reduzir custos de operação e manutenção (O&M) e aumentar o desempenho e a receita do sistema.

O EI Fleet Manager oferece aos instaladores solares novas ferramentas para gerenciar portfólios solares de todos os tamanhos. Informações sofisticadas sobre dados de implantação e entrada em operação, automação de correção de problemas e poderosos recursos de análise de falhas permitem que os instaladores solares vejam as condições atuais e revisem um histórico detalhado dos dispositivos implantados. Com o EI Fleet Manager, os operadores podem descobrir tendências e extrair percepções processáveis dos fluxos de dados produzidos pelos sistemas que gerenciam, tudo mediante um painel abrangente. Como nem todos os locais solares são do mesmo tamanho e os cronogramas de suporte variam, o EI Fleet Manager da Tigo permite agrupamentos de sistemas organizados de modo personalizado por atributos comuns, como tipo de equipamento, localização, tamanho ou status.

"A crescente base instalada de nossos instaladores solares também exige inevitavelmente que se tornem gerentes de frotas solares, sendo que o acesso a análises sofisticadas de energia e equipamentos se torna essencial", disse Archie Roboostoff, Vice-Presidente de Software da Tigo. "Esta expansão do volume de tecnologia Tigo transforma um conjunto de dados abrangente, desde a demanda de energia até relatórios a nível de módulo e informações processáveis. Com a capacidade de monitorar e gerenciar sistemas de clientes com apenas alguns cliques, os instaladores podem usar o EI Fleet Manager para garantir a operação eficiente e segura de todos os ativos solares monitorados."

O EI Fleet Manager da Tigo oferece novas visualizações de dados criadas para elevar o que é processável, reduzir a fadiga de alerta e apresentar aos instaladores uma interface intuitiva que rastreia dados operacionais, de produção e consumo cruciais em todos os sistemas monitorados em uma frota. Desde a visibilidade de instalações pendentes e em curso até indicadores abrangentes de sistema e status de produção, o EI Fleet Manager oferece diagnóstico de sistemas e monitoramento detalhado de mais de uma dúzia de métricas essenciais de saúde e desempenho para sistemas solares implantados. Com este nível de visibilidade, o EI Fleet Manager da Tigo facilita a identificação e implantação rápida de mitigações em dispositivos de diversos fornecedores, desde o nível do sistema até o módulo.

"O EI Fleet Manager da Tigo vai muito além dos dados usuais de produção fornecidos por ferramentas de monitoramento solar comuns, que o torna o primeiro sistema de gerenciamento de frotas solares que realmente faz jus ao nome", disse Zvi Alon, Diretor Executivo da Tigo Energy. "Além de proporcionar pontos de dados cada vez mais relevantes, o EI Fleet Manager permite que a Tigo Energy agrupe equipamentos e locais de modo exclusivo, ao abrir novas possibilidades para que a empresa e seus clientes monitorem suas operações e melhorem seu desempenho geral."

O EI Fleet Manager da Tigo suporta todos os tamanhos de sistema, incluindo implantações solares residenciais, comerciais e industriais, bem como casos de uso, desde grandes frotas de diversos sistemas até sistemas individuais, a nível do módulo. Para saber mais sobre o novo EI Fleet Manager, agende uma demonstração com seu gerente de conta Tigo em https://www.tigoenergy.com/contacts.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo (NASDAQ: TYGO) é líder mundial em desenvolver e produzir soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e tecnologia de otimização solar com recursos inteligentes de software baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da TIGO maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e propiciam o desligamento rápido exigido por código a nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informação, acesse www.tigoenergy.com.

