A JSR Life Sciences anuncia consolidação operacional com a KBI Biopharma, Inc. e a Selexis SA para operarem como uma única organização, fornecendo uma experiência perfeita aos parceiros

A JSR Life Sciences anunciou hoje que a KBI Biopharma, Inc. (KBI) e a Selexis SA estão se consolidando como uma única organização sob o nome KBI Biopharma para acelerar inovação e crescimento para seus clientes biofarmacêuticos globais. A nova estrutura possibilitará soluções integradas e ininterruptas para clientes, de desenvolvimento de linha celular e desenvolvimento de processo a serviços clínicos e comerciais de fabricação segundo as Boas Práticas de Manufatura Atuais para programas de mamíferos.

A abordagem operacional otimizada apoia os clientes na rápida aceleração de desenvolvimento e fabricação de medicamentos, criação de maior flexibilidade, eficiências e uma experiência simplificada aos parceiros. Ao reunir os recursos e a expertise da KBI Biopharma e da Selexis, os clientes podem reduzir os riscos de fabricação e entregar medicamentos essenciais aos pacientes de forma mais rápida.

"A fusão da KBI e da Selexis como um único negócio avança a KBI em uma fase empolgante de crescimento estratégico", afirmou Tim Lowery, presidente da JSR Life Sciences. "Esta mudança natural na estratégia operacional é crucial para os clientes da KBI e da Selexis, que contam com ampla variedade de recursos e serviços para acelerar suas necessidades emergentes de desenvolvimento de medicamentos e fabricação".

A organização combinada aproveitará o conhecimento coletivo, a expertise científica e a perspicácia técnica líder da indústria da KBI como uma parte importante de todo o ecossistema da JSR Life Sciences. Isso permite que a KBI seja uma parceira inovadora para empresas biofarmacêuticas em todo o mundo, impulsionando a KBI a se tornar uma organização de desenvolvimento e manufatura por contrato (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization) de próxima geração. A reorganização e simplificação do modelo operacional para oferecer uma experiência perfeita acelera a inovação para os clientes globais da KBI, colocando-os em um forte caminho adiante.

"A consolidação operacional dessas duas empresas excepcionais representa uma mudança importante em como a KBI Biopharma operará daqui para frente", afirmou J.D. Mowery, CEO da KBI Biopharma. "Ao fornecer soluções completamente integradas para nossos clientes, seremos um parceiro mais forte que poderá ajudar cada um deles a alcançar seus objetivos com mais eficiência".

A plataforma de desenvolvimento de linha celular de propriedade da Selexis irá ao mercado sob o nome SUREtechnology Platform. Mowery continuará liderando como CEO da organização combinada. Os funcionários reportarãoàequipe executiva da KBI em sua totalidade.

Sobre a JSR Life Sciences, LLC

A JSR Life Sciences LLC, unidade empresarial da JSR Corporation, é uma parceira estratégica e pioneira no setor de ciências biológicas que está mudando a saúde humana. Com um histórico de inovação em materiais, a JSR LS fornece produtos especializados e serviços a empresas biofarmacêuticas e pesquisadores acadêmicos. Junto com seus afiliados de classe mundial, a JSR LS oferece os melhores serviços integrados da categoria que eliminam o risco em seleção de molécula, aceleram os prazos de desenvolvimento biológico, aumentam as taxas de sucesso clínico e desenvolvem novos diagnósticos in vitro. A rede global de afiliados da JSR LS inclui a Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Selexis SA e MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. A empresa realiza P&D e opera laboratórios de aplicações, instalações de fabricação e escritórios de venda no mundo todo. Para mais informações, acesse JSRLifeSciences.com.

Sobre a KBI Biopharma, Inc.

A KBI Biopharma, Inc., uma empresa da JSR Life Sciences, junto com seus afiliados, é uma organização mundial de desenvolvimento e manufatura por contrato (CDMO) que fornece serviços de desenvolvimento acelerado e totalmente integrado de medicamentos, fabricação de produtos biológicos e experiência a empresas de ciências biológicas. Como líder global em desenvolvimento de linha celular de mamíferos, com soluções altamente especializadas e a melhor tecnologia modular da categoria, a KBI permite que o setor de ciências biológicas descubra, desenvolva e comercialize rapidamente medicamentos e vacinas inovadores. Com cada um de seus mais de 500 clientes parceiros, a KBI trabalha de perto para personalizar e acelerar com rapidez os programas de desenvolvimento de medicamentos.

Os parceiros globais estão utilizando as tecnologias da KBI para avançar mais de 160 candidatos a medicamentos em desenvolvimento pré-clínico e clínico e a fabricação de dez produtos comerciais. Construído sobre uma base de recursos analíticos de classe mundial e extensa experiência científica e técnica, a KBI oferece desenvolvimento de processos robustos bem como serviços clínicos e comerciais de fabricação segundo as Boas Práticas de Manufatura Atuais para programas de terapia celular, microbiana e de mamíferos. Reconhecida pela fabricação de qualidade, a KBI ajuda os parceiros a apresentar candidatos a medicamentos ao mercado. A KBI atende seus parceiros internacionais com oito locais na Europa e nos EUA. Mais informações estão disponíveis em www.kbibiopharma.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005204/pt/

Perguntas sobre a empresa KBI Biopharma, Inc.

Leah Farmer

KBI Biopharma, Inc.

[email protected]

Perguntas de imprensa para a KBI Biopharma, Inc.

Blair Ciecko

CG Life

[email protected]