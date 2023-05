Congresso MICE discute tecnologia e sustentabilidade em eventos corporativos

A área de eventos corporativos vem se recuperando da queda no período de pandemia, mas os desafios para avanço do setor não estão restritos à atração de público. Do lado das organizações, é preciso discutir ônus e bônus dos avanços tecnológicos e questões ligadas ao desenvolvimento humano. É neste cenário que o Congresso MICE Brasil anuncia sua programação de 2023.

Considerando diferentes perfis de profissionais para o setor, os temas deste ano oferecem uma jornada que vai do comportamental aos novos padrões. Especialistas de mercado discutirão, por exemplo, a questão da empatia, já que os eventos são feitos por pessoas para pessoas. Isso inclui cuidados com os contratados, refeições, área de descanso, prazo de pagamentos, entre outros aspectos. Além de uma palestra, essa abordagem será estendida para um workshop.

Com o apoio da Associação de Marketing Promocional (AMPRO), o Congresso MICE traz um painel sobre “Gestão humanizada: Cuidado e a Retenção de Pessoas no Pós-Pandemia”, com um debate entre líderes do mercado de live marketing para abordar estratégias de retenção, cuidados com a saúde mental e o impacto do movimento de trabalho híbrido. Para essa mesa redonda, Heloisa Santana, da AMPRO, Cibele Valença, da FAS Advogados, e Priscila Facchini, da MKT House, estão entre as convidadas.

Seja por inspiração na Agenda 2030, documento da Organização das Nações Unidas que estabelece os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ou pela necessidade de alinhamento com novas direções de mercado, empresas de diferentes setores correm para ajustar suas atuações às políticas de ESG. Na área de eventos, não é diferente. Da busca por maior diversidade nos quadros de colaboração até a destinação dos resíduos gerados, ainda há muito a ser trabalhado. Entre as abordagens do Congresso, estão os temas “Praticar ESG, vivenciar ED&I e gerar lucro” e “ESG em hotéis”.

Além disso, o primeiro dia terá destaque para “O caminho do segmento MICE em eventos carbono neutro”. “O assunto ganha escala dia a dia, mas queríamos trazer um recorte específico, mostrando as alternativas para os eventos corporativos, que têm suas particularidades. Serão insights sobre o processo, que passa pelo cálculo do impacto ambiental e a escolha da melhor forma para reduzir e compensar as emissões de CO?. O especialista convidado é o Paulo Octávio Pereira de Almeida, diretor executivo da União Brasileira dos Promotores de Feiras, que também explanará sobre o movimento internacional Net Zero Carbon Events”, continua o executivo da EBS.

Como um dos principais objetivos do Congresso MICE é conectar os participantes às tendências mundiais, haverá uma apresentação focada só na “experiência de profissionais de eventos nos maiores festivais de inovação e tecnologia do mundo”. Nesse painel, os convidados discutirão como aplicar localmente alguns avanços que já impactam o setor no mundo.

“IA transformará completamente os eventos e o papel do gestor para sempre”. Essa é outra explanação com objetivo de mostrar o potencial dos recursos digitais como ferramentas de impulso, desmistificando questionamentos sobre substituição da força humana. A moderação será de Sandra Veloso, gerente executiva da Associação Latino Americana de Gestores de Viagens e Eventos Corporativos. Entre os convidados estão Nei Grando, especialista em Inteligência Artificial, Camilo Barros, VP Latam Client Partnerships na Vidmob, e Rodrigo Cezar, Project Manager na Roche.

“Pensamos em uma programação com visão 360 graus e colaborativa. Além dos profissionais especialistas que aceitaram compartilhar conhecimento, há sempre muita participação do público com perguntas e histórias relacionadas aos temas. O objetivo é uma experiência que não é vertical e que ajude a transformar desafios em futuras oportunidades”, diz Marcello Baranowsky, diretor do Grupo EBS, responsável pela Feira EBS, que tem o Congresso MICE Brasil na programação..

A lista de todos os temas, a programação completa e o formulário de inscrição para o Congresso MICE 2023 estão disponíveis no site oficial.