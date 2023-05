Boomi Designa Megan Barbier como Diretora de Recursos Humanos

Boomi™, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje a nomeação de Megan Barbier como Diretora de Recursos Humanos, responsável por agregar valor mediante construção e execução da estratégia mundial de capital humano da empresa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005056/pt/

Boomi Appoints Megan Barbier as Chief Human Resources Officer (Photo: Business Wire)

"A Boomi teve um primeiro ano intenso como empresa independente, marcado por diversos marcos, incluindo novas reservas recordes, forte crescimento anual de receita recorrente (ARR) e reconhecimento contínuo do setor", disse Steve Lucas, Diretor Executivo da Boomi. "Temos o prazer de receber Megan na Boomi,àmedida que continuamos a acelerar nosso crescimento, mantendo foco em fornecer um dos melhores locais de trabalho aos principais talentos de hoje. Megan traz experiência de classe mundial como líder global estratégica e inovadora, bem como um histórico comprovado de traduzir a visão de uma empresa em lucratividade, crescimento e engajamento dos funcionários."

"Boomi é líder do setor, reconhecida não apenas por sua excelência em produtos, mas também por sua cultura premiada, concentrada em tornar o mundo um lugar melhor ao conectar todos a tudo, em qualquer lugar", disse Barbier. "A Boomi exemplifica minha paixão por criar um ambiente de trabalho empático, compassivo, inclusivo e direcionado a propósitos. Estou na expectativa de ajudar a levar esta empresa ao que sei será um futuro ainda mais brilhante pela frente."

Barbier traz mais de 20 anos de experiência em liderança de RH em organizações emergentes e de grande porte. Mais recentemente, Barbier atuou como vice-presidente global de pessoas e cultura da Jumio, onde liderou a equipe em um período de alto crescimento, ao escalar suas operações corporativas e movimentação de talentos, além de lançar iniciativas culturais significativas que transformaram a empresa em um melhor empregador de sua classe.

Antes da Jumio, Barbier foi vice-presidente de operações de pessoas na Wrike, onde escalou a equipe através do hipercrescimento, lançou capacitação internacional e serviu como catalisador de mudança para a transição da empresa ao portfólio Vista Equity. Também ocupou diversas funções na Bosch, atuando como líder global de RH para a divisão de tecnologia de saúde, M&A e consultora de liderança para divisões da empresa na América do Norte.

Barbier tem MBA pela Loyola Marymount University e bacharelado pela Santa Clara University. Também concluiu o programa Women in Governance através da UCLA.

A designação de Barbier segue a adição de diversos novos líderes executivos ao banco de liderança existente da Boomi, incluindo:

Como pioneira da plataforma de integração como serviço (iPaaS) nativa de nuvem, a Boomi comemora a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração; uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de parceiros, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake, trabalhando com os maiores provedores de serviços em nuvem hyperscaler, incluindo Amazon Web Services, Google e Microsoft, entre outros.

Incluída na listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido da América, a Boomi foi recentemente nomeada para a lista de "Hot Companies to Watch in 2023" (Empresas de Destaque a Observar em 2023) da Nucleus Research. A empresa também ganhou diversos prêmios como empregador de sua escolha, incluindo sua listagem como um dos Melhores Locais de Trabalho da Inc. Magazine e um Prêmio Comparável de Melhor Empresa para Crescimento de Carreira. A Boomi também ganhou três prêmios internacionais Stevie®, como Empresa do Ano (dois anos consecutivos) e Inovação de Produtos; o Gold Globee® Award na categoria Plataforma como Serviço (PaaS); o Prêmio Mérito de Tecnologia na categoria Serviços de Nuvem; o Stratus Award como Líder Global em Computação em Nuvem 2022, tendo recebido a prestigiada classificação 5 estrelas no Guia de Programas de Parcerias CRN durante dois anos consecutivos.

Recursos Adicionais

Sobre a Boomi:

A Boomi visa tornar o mundo um lugar melhor conectando todos a tudo, em qualquer lugar. Como pioneira da plataforma de integração baseada em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial com cerca de 800 parceiros, incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações internacionais recorremàplataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter melhores resultados com mais rapidez. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo 'B' e Boomiverse são marcas comerciais da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afilhadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005056/pt/

Contato de mídia:

Kristen Walker

Comunicações Corporativas Globais

[email protected]

+1-415-613-8320