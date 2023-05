Final global da Huawei ICT Competition 2022-2023 realizada em Shenzhen — 146 equipes de 36 países e regiões ganham prêmios

Hoje, a final global da Huawei ICT Competition 2022-2023 foi encerrada em Shenzhen, chegando ao fim a sétima edição desta competição. A primeira a ser realizada presencialmente desde 2019, o ponto culminante do evento foi uma competição entre finalistas de 146 equipes de 36 países. Antes da final, mais de 120.000 estudantes de mais de 2.000 universidades em 74 países e regiões ao redor do mundo participaram da ICT Competition.

Equipes do Shenzhen Polytechnic, da Guilin University of Electronic Technology, do Guangzhou College of Commerce, da Yangtze Normal University e do Hunan Industry Polytechnic ganharam o Grande prêmio de Network Track. Equipes da Guilin University of Electronic Technology, do Shenzhen Polytechnic e do Nanning College for Vocational Technology ganharam o Grande prêmio de Cloud Track. A equipe do Shenzhen Polytechnic ganhou o Grande prêmio de Computing Track. As equipes da Jilin University e da Ahmadu Bello University ganharam o Grande prêmio da competição de inovação. A equipe imin da Tsinghua University ganhou o Grande prêmio de Smart Road e o Jsgroup da Xi'an Jiaotong University ganhou o Grande prêmio de Electric Power Digitalization.

Xiao Haijun, presidente do Departamento de vendas e desenvolvimento de parceiros globais do Huawei Enterprise Business Group, disse: "O talento digital e as habilidades digitais serão a base para o desenvolvimento da economia digital. No futuro, a Huawei levará recursos educacionais de ICT para mais escolas em todo o mundo. Planejamos construir um total de 7.000 Huawei ICT Academies até 2026, treinar mais de 1 milhão de alunos todos os anos, melhorando consideravelmente a alfabetização digital e as habilidades dos alunos para um mundo digital mais dinâmico e inclusivo."

Stefania Giannini, diretora-geral adjunta de Educação da UNESCO, enviou uma mensagem para a Huawei ICT Competition por meio de um vídeo. Ela disse que a Huawei ICT Competition não apenas melhorou as habilidades digitais dos alunos, mas também explorou soluções viáveis para o desenvolvimento sustentável. Ela expressou que a UNESCO apoia totalmente os esforços da Huawei no setor educacional para melhorar a conectividade global e as habilidades digitais.

Xiao Ran, vice-presidente do Huawei Strategic Research Institute, afirmou que a Huawei está construindo um robusto ecossistema de talentos em ICT e acelerando o progresso da digitalização do mundo ao lançar mais Huawei ICT Academies, divulgar white papers sobre talentos e realizar a Huawei ICT Competition.

O professor Mohan Munasinghe, Prêmio Nobel da Paz em 2007, Prêmio Planeta Azul em 2021, ex-vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), fez um discurso por meio de um vídeo. Ele afirmou que a ICT tem um papel fundamental a desempenhar na harmonização do triângulo de desenvolvimento sustentável de economia, meio ambiente e sociedade. Enquanto a tecnologia digital ajuda a aumentar a produtividade e o crescimento, facilita a produtividade e o crescimento econômico e fortalece a inclusão e a cooperação. A Huawei ICT Competition incentiva os alunos a inovar e fazer avanços críticos que ajudam a alcançar um crescimento equilibrado, inclusivo e verde globalmente.

Vicky Zhang, vice-presidente do Departamento de comunicações corporativas da Huawei, disse: "A Huawei criou o Women in Tech Award para incentivar concorrentes do sexo feminino, promovendo a igualdade de gênero na indústria de ICT e a inclusão social. Este ano, a proporção de competidoras na final global ultrapassou 21%, um aumento de 8% em comparação com 3 anos atrás.

Como um projeto-chave da iniciativa Seeds for the Future 2.0 da Huawei, a Huawei ICT Competition visa oferecer uma plataforma para estudantes universitários globais competirem e se comunicarem uns com os outros no campo de ICT. Até o final de 2022, a Huawei cooperou com 2.200 universidades para construir Huawei ICT Academies, ajudando a treinar mais de 200.000 estudantes por ano. Desde o seu lançamento inicial em 2015, mais de 580.000 estudantes de 85 países e regiões ao redor do mundo participaram da competição.

