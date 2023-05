Com R$ 3 milhões do Avançar na Saúde, Hospital Geral de Caxias fará melhorias em nova ala

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúden (SES), assinou nesta terça-feira (30/5) um aditivo ao convênio com o Hospital Geral de Caxias do Sul para o investimento de R$ 3 milhões em melhorias na nova ala da instituição, inaugurada no final de abril.

Os recursos, que fazem parte do programa Avançar na Saúde, serão usados na instalação de uma passarela de interligação entre os prédios. Além disso, a nova ala receberá para-raios,pintura na parte externa eadequação das escadas, para atender as exigências de acessibilidade e do plano de proteção contra incêndios.

“Este é mais um momento em que o governo do Estado marca presença com obras que vão ampliar e melhorar o atendimento à população dos 49 municípios para os quais o hospital é referência”, disse a titular da SES, Arita Bergmann.

A secretária lembrou o investimento de R$ 15 milhões feito pelo Estado na conclusão do prédio anexo, inaugurado com a presença do governador Eduardo Leite . “Os R$ 15 milhões foram para a entrega de uma obra. Mas, para funcionar, são necessários os complementos técnicos”. Estão previstos mais R$ 4 milhões para adequações na rede elétrica do hospital. O projeto se encontra em estudo na SES.

A secretaria também aguarda a habilitação no Ministério da Saúde dos 118 leitos abertos na nova ala. Com a ampliação, a instituição passará a contar com um total de 355 leitos, divididos entre internação clínica, unidade de terapia intensiva (UTI) adulta, UTI pediátrica e UTI neonatal.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, ressaltou a qualidade do atendimento oferecido pelo hospital: “A forma como as pessoas são atendidas aqui não deve nada a nenhuma instituição privada do Estado ou do Brasil. Isso se mostra na organização, no cuidado, na limpeza e, acima de tudo, na forma humana e carinhosa como as pessoas são tratadas”.

Rui Bresolin, procurador geral da Fundação Universidade de Caxias do Sul, gestora do hospital, agradeceu o compromisso do governo do Estado. “Esse compromisso é reforçado pelo envolvimento do município, que conhece bem as necessidades desse empreendimento tão importante para a população, a qual não teria atendimento se não houvesse o engajamento de todas as forças da comunidade”, acrescentou.