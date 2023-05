SP: prefeitura prorroga vacinação contra gripe por tempo indeterminado

Rio Grande do Sul Há 8 minutos Em Saúde Com R$ 3 milhões do Avançar na Saúde, Hospital Geral de Caxias fará melhorias em nova ala O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúden (SES), assinou nesta terça-feira (30/5) um aditivo ao convênio com o Hospital Geral de Caxias...