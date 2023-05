MyHeritage lança o Reimagine: um aplicativo de fotos inovador para digitalizar, aprimorar e compartilhar fotos de família

MyHeritage, plataforma líder global de história da família, anunciou hoje o lançamento do Reimagine, um aplicativo móvel revolucionário para fotos de família. O Reimagine tem um scanner potente de fotos que permite digitalizar em alta velocidade páginas inteiras de álbuns, além de ferramentas de IA de alto nível para aprimorar fotos antigas. Esses recursos, junto com as opções do MyHeritage para compartilhar fotos de família, fazem do Reimagine o aplicativo ideal para organizar fotos familiares antigas e novas. O Reimagine está disponível para iOS e Android.

O primeiro passo para preservar digitalmente as fotos de família guardadas em álbuns e caixas de sapato é digitalizá-las. Para isso, o Reimagine vem com um recurso de scanner inovador para múltiplas páginas, desenvolvido pela equipe de IA do MyHeritage. Ele permite a digitalização rápida e fácil de páginas inteiras de álbuns ou múltiplas fotos soltas tocando um só botão. Então, o scanner usa IA em nuvem revolucionária para detectar automaticamente fotos individuais e recortar, economizando horas de trabalho que seriam necessárias com outros scanners. As fotos digitalizadas são salvas em um álbum no aplicativo e um back-up de todas elas é feito na conta em nuvem no MyHeritage. Os usuários podem integrar as fotos facilmente com a plataforma inovadora de árvore genealógica do MyHeritage e usar os recursos de etiquetagem para adicionar nomes aos rostos nas fotos. Eles também podem acessar as fotos pelo site do MyHeritage pelo computador. Todas as aclamadas ferramentas de IA do MyHeritage para aprimorar fotos estão disponíveis diretamente no aplicativo do Reimagine. Com apenas alguns toques, uma foto antiga em preto e branco pode ser digitalizada e maravilhosamente restaurada, melhorada, colorizada e até animada. As fotos aprimoradas (ou os originais digitalizados) podem ser compartilhadas facilmente com a família e os amigos pelas redes sociais ou pelo site da família do usuário no MyHeritage.

Milhões de usuários no mundo todo já aproveitaram os recursos de fotos do MyHeritage, como o Deep Nostalgia™, e compartilharam seus resultados nas redes sociais, fazendo com que o aplicativo do MyHeritage disparasse para o topo das listas das lojas de aplicativos em dezenas de países. Com o Reimagine, os usuários têm um aplicativo independente, totalmente centrado em fotos de família, que reúne as melhores tecnologias de IA para digitalizar e aprimorar as fotos, com um toque nostálgico. As ferramentas para aprimorar fotos incluem colorização de fotos em branco e preto, restauração de cores desbotadas, reparação de riscos e dobras, definição de fotos borrosas para melhorar a resolução, além de animação de fotos. Também é possível adicionar gravações de áudio para narrar as histórias por trás das fotos. As fotos originais nunca são modificadas. Quando uma ou mais fotos são aprimoradas, uma versão nova é criada e salva junto com a original, que permanece intacta. Como parte do compromisso do MyHeritage com a IA responsável e ética, adicionam-se marcas d’água às fotos manipuladas usando os recursos de IA.

“Desde o lançamento do nosso primeiro recurso de foto de IA há mais de três anos, o MyHeritage revolucionou como os consumidores se relacionam com as fotos de família”, contou Gilad Japhet, fundador e CEO do MyHeritage. “As fotos são uma porta de entrada importante para o empolgante mundo da história familiar e, como nosso conjunto de ferramentas de fotos se expandiu, decidimos desenvolver o Reimagine, um aplicativo exclusivo para fotos familiares que incentiva novos públicos a registrar e dar nova vida às lembranças de família. As lembranças são mais apreciadas quando as dividimos com quem amamos, e com o Reimagine é fácil reviver momentos preciosos juntos.”

O Reimagine será lançado em 11 idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, holandês, danês, português (Brasil), sueco, norueguês, italiano e finlandês. Outros idiomas serão adicionados no futuro.

Quanto ao preço, os usuários podem digitalizar e aprimorar um número limitado de fotos gratuitamente. Depois, será preciso ter uma assinatura para digitalizar e aprimorar um número ilimitado de fotos. A assinatura pode ser mensal ou anual.

O Reimagine está disponível para download na App Store e Google Play.

Sobre o MyHeritage

MyHeritage é a plataforma líder mundial de descobertas de história da família. Com bilhões de registros históricos e perfis de árvores genealógicas e com tecnologias sofisticadas de correspondência, o MyHeritage permite aos usuários descobrir seu passado e empoderar seu futuro. MyHeritage é o serviço de testes de DNA e história da família mais popular na Europa e conta com a confiança de milhões de usuários em todo o mundo. Desde 2020, o MyHeritage usa as mais avançadas tecnologias de IA para animar, reparar, aprimorar e colorizar fotos antigas. www.myheritage.com.br

