Especialista explica aplicações de porcelanto técnico

Ambientes comerciais e de alto tráfego pedem pisos com qualidade, segurança e maior resistência. É nessa hora que é preciso aplicar o chamado porcelanato técnico, com design de alta performance e que atenda as especificidades de cada espaço. Nesta categoria, durabilidade e resistência são o objetivo da aplicação, que se transforma numa aliada da tecnologia de impressão digital para unir usabilidade ao design das peças.

Para escolher o porcelanato técnico, é necessário ter em mente fatores como o fluxo de pessoas que o ambiente terá, além do tipo de espaço, sejam eles escolas, hospitais, shoppings, clínicas, estacionamentos ou lojas.

É o que explica Francine Nuernberg, Arquiteta da Portinari e especialista em aplicação de revestimentos cerâmicos. Ela frisa que é preciso pensar de forma planejada, com foco na acessibilidade e na flexibilidade, além de considerar a iluminação e a acústica. No que diz respeito aos revestimentos cerâmicos, é aconselhável que os produtos escolhidos sintetizem resistência e praticidade, sem deixar o âmbito estético de lado.

“Espaços comerciais contam com um alto tráfego de pessoas. Lojas de departamento, shoppings e consultórios, por exemplo, precisam de um piso que suporte esse fluxo e é dentro desse contexto que é necessário pensar no porcelanato técnico, com design de alta performance”, explica.