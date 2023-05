Cubos Tecnologia estará entre os jurados do Hackathon+ OSID

Com o objetivo em comum de propor soluções inovadoras para problemas reais, a Cubos Tecnologia, hub de inteligência e inovação, com sede em Salvador (BA), estará entre os jurados do Hackathon+ OSID, programa de dinâmicas imersivas que incentiva a criação de projetos transformadores. A primeira edição da realização acontecerá em parceria entre as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), a Rede+, o Sebrae e o Grupo Civil.

A maratona será realizada de 16 a 18 de junho, durante as celebrações do 64º aniversário das Obras Sociais Irmã Dulce. O evento não delimita idade de participação.

“Essa paixão por inovação também nos move aqui na Cubos Tecnologia. Por isso, apoiamos iniciativas que desenvolvem soluções tecnológicas inovadoras, como o evento Hackathon+ OSID 2023. Durante o evento, teremos mentores e jurados da empresa analisando os projetos e trabalhos desenvolvidos pelos participantes selecionados’’, explica Verivaldo Lobo, CEO da Cubos Tecnologia.

Mais de 100 maratonistas e mentores participarão dessa jornada tecnológica de mais de 40 horas, com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para os desafios propostos pela OSID. Serão selecionadas 12 equipes multidisciplinares, compostas por profissionais e estudantes das áreas de tecnologia, design e gestão, que trabalharão para aprimorar as operações da instituição.

Os projetos serão avaliados levando em conta critérios como tecnologia, inovação, usabilidade, viabilidade e impacto. Além disso, a Rede+ anunciou as premiações para as equipes vencedoras que chegam até 7 mil reais. As premiações também incluem benefícios como mentorias, participação em eventos como expositor e bolsas de estudo que serão ofertadas pelo Sebrae, Cubos Tecnologia, Rede+ e Cubos Academy.

"Acreditamos no poder da tecnologia e da colaboração para gerar impacto social positivo. Por isso, convidamos todos os interessados a se juntarem a nós nessa jornada de inovação e transformação", comenta Rodrigo Paolilo, CEO da Rede+.

É possível participar individualmente ou em equipe. Diversas áreas e diversos profissionais e acadêmicos marcarão presença nos tópicos de gestão de negócios, captação de recursos, análise de dados, programação e desenvolvimento de softwares, design, comunicação e marketing, gestão da área de saúde e gestão do terceiro setor.

“Estamos animados para conhecer e mentorear esses participantes que estão tão ligados na inovação como nós. É crucial que empresas de tecnologia do Nordeste apoiem o desenvolvimento de inovação local’’, finaliza Verivaldo Lobo.