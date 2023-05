Confúcio registra passagem do Dia Nacional do Desporto Escolar

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) registrou em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (29) o Dia Nacional do Desporto Escolar, celebrado na última quinta–feira (25). O senador defendeu a prática de atividade esportiva nas escolas como "instrumento de transformação da vida" para milhares de estudantes e atletas das instituições públicas do país. O parlamentar destacou que o esporte gera benefícios para os jovens, como contribuir para a formação do caráter do aluno, além de incentivar o espirito de equipe e cooperação.

— É muito importante a prática esportiva escolar na formação da personalidade dos alunos, além do entrosamento, de saudáveis e inesquecíveis amizades feitas nas quadras, nos grupos de jogos, que a gente não esquece nunca na vida [...], as integrações das práticas esportivas criam um ambiente saudável muito bom. Ainda mais agora, depois de tantas crises psicológicas dos alunos e da violência nas escolas, eu acredito que a prática esportiva, que o esporte estabelece limites — disse.

O senador ressaltou que eventos esportivos escolares, tais como os Jogos Escolares Brasileiros, proporcionam, além das experiências vivenciadas na prática do esporte, vivências e experiências com a saída do seu estado de origem.

— Viagens de avião e hospedagem em hotéis, acesso à cultura e ao turismo, através do dia de passeio cultural e apresentação das belezas das regiões visitadas e peculiaridades dos estados onde acontecem as competições— afirmou.

Confúcio lembrou que, apesar de muitas vezes enfrentarem a falta de estrutura e aulas esvaziadas, os profissionais de educação física se empenham para que os alunos se interessem pelas atividades.

— Em muitas escolas brasileiras, as aulas de educação física são realmente vazias, e os professores de educação física, nas escolas, geralmente não têm os equipamentos necessários, às vezes a quadra está danificada, o piso está estragado, os tetos em dificuldade e muitas improvisações, mas esses professores, realmente, fazem o possível para manter as suas aulas — destacou.