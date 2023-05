Governador anuncia mais 120 leitos de UTI no SUS em todas as regiões

Fotos: Ricardo Trida / Secom

O governador Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, assinaram nesta segunda-feira, 29, a contratualização de 30 leitos de UTI para o Hospital e Maternidade Imigrantes, em Brusque. Com isso, estão disponíveis no estado mais 120 novos leitos de UTI.

Os leitos em Brusque serão divididos em 10 de UTI adulto, 10 de UTI pediátrico e 10 de UTI neonatal e estarão à disposição da população a partir de terça-feira, 30. Além disso, a unidade também está sendo habilitada em cirurgias eletivas de média e alta complexidade de ortopedia e urologia.

“A saúde é prioridade no plano de governo e também para mim, particularmente. Estamos correndo atrás de leitos, com esses 30 de hoje no Hospital e Maternidade Imigrantes, mais 16 no Hospital Azambuja, já são mais 46 novos leitos para a região do Vale do Itajaí. Isso é levar a saúde a sério”, ressaltou o governador.

“Estamos buscando ativar todos os leitos possíveis dentro da rede hospitalar própria e da rede hospitalar conveniada. Estamos trabalhando diuturnamente para a ampliação da assistência em saúde do nosso Estado,” afirma a secretária Carmen Zanotto.

O Hospital Azambuja está em processo de habilitação estadual, como referência em alta complexidade de cardiologia. Dessa forma, será custeado com recursos do Estado.

Mais 120 leitos para Santa Catarina

30 leitos no Hospital Imigrantes, em Brusque – 10 adultos, 10 infantis e 10 neonatais;

30 leitos no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí – 20 Adultos e 10 neonatais;

2 leitos no Hospital Santa Catarina, em Blumenau – 2 neonatais;

8 leitos Hospital Regional Araranguá – 8 neonatais;

10 leitos no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio – 5 infantis e 5 neonatais;

5 leitos no Hospital Tereza Ramos em Lages – 5 neonatais;

10 leitos no Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José – 10 neonatais (3 leitos abertos e mais 7 com abertura programada);

4 leitos no Hospital São Vicente, em Mafra – 4 Adultos;

8 leitos no Hospital Maicé, em Caçador – 8 adultos.

16 leitos no Hospital Azambuja, em Brusque – 10 adultos e 6 neonatais.

O Estado também está pagando a diferença das cirurgias eletivas de outubro de 2021 a dezembro de 2022. O montante total é de R$ 13.550.889,07 para os estabelecimentos sob gestão municipal de Santa Catarina. O correspondente deste valor para Brusque é de R$ 263.600,30.