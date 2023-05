Subcomissão do Ensino Médio promove audiência pública na quarta-feira

A Subcomissão Temporária do Ensino Médio vai promover audiência pública nesta quarta-feira (31), às 14h. O requerimento para a audiência ( REQ 5/2023 ) foi apresentado pela presidente do colegiado, senadora Teresa Leitão (PT-PE). O debate, que terá foco nas mudanças do ensino médio, será realizado de forma interativa, com a possibilidade de participação popular.

Para a audiência, estão convidados o diretor de Políticas Públicas do Movimento Todos pela Educação, Gabriel Barreto Corrêa; o vice-presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), Arnaldo Cardoso Freire; a vice-presidente da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), Fernanda Antônia da Fonseca Sobral; e a coordenadora do Observatório do Ensino Médio, Monica Ribeiro da Silva. Completa a lista de convidados o professor Ivan Claudio Pereira Siqueira, da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Criada no final do mês de março no âmbito da Comissão de Educação (CE), a Subcomissão do Ensino Médio tem cinco membros titulares e igual número de suplentes. O objetivo do colegiado é debater e avaliar os desafios e as perspectivas do ensino médio no Brasil. Questões como a universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e a reforma do ensino médio estão entre os focos da subcomissão.