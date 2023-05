CCT vota projeto que agiliza identificar infratores por excesso de velocidade

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) pode votar na quarta-feira (31) projeto que obriga a liberação imediata de informações sobre veículos aos órgãos de fiscalização, quando forem identificadas velocidades acima de 50% do limite permitido para a via. Na pauta, composta por 14 itens, há também pedidos de outorga a empresas de radiodifusão. A reunião está marcada para as 11 horas, na sala 7 daAla Senador Alexandre Costa.

O PL 3.610/2021 , do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), estipula que a regulamentação dos meios de comprovação de infrações de trânsito, feita pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), deve contemplar meios tecnológicos que permitam a comunicação imediata para órgãos e entidades responsáveis pela fiscalização de trânsito e segurança pública, quando os equipamentos aferirem que a velocidade instantânea do veículo tenha ultrapassado em 50% o permitido para a via.

Essa liberação imediata dos dados deve ocorrer quando for constatado que o limite foi ultrapassado de forma sucessiva por, no mínimo, três aparelhos eletrônicos ou equipamentos audiovisuais de fiscalização. A intenção é evitar a ocorrência de acidentes fatais provocados por excesso de velocidade nas vias, com uma ação do poder público no sentido de interceptar os infratores a tempo.

O projeto tem relatório favorável do senador Rodrigo Cunha (União-AL), com uma emenda. Depois, ele será submetido a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em decisão final.