Empresa de carimbos lança programa de afiliação para empresários digitais

O mercado online tem experimentado um crescimento exponencial nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da penetração da internet em diversos segmentos da população e pela conveniência oferecida pelas compras online. De acordo estudos da SmartHint, as vendas globais de comércio eletrônico no Brasil cresceram 785% nos primeiros cinco meses do ano 2022 e com indícios de crescimento anual de 18% até 2025.

Entre os principais fatores que estão impulsionando esse crescimento, destacam-se as mudanças no comportamento do consumidor, que tem se tornado cada vez mais adepto das compras online, a ampliação do número de produtos e serviços disponíveis na internet e a crescente competição entre as empresas para oferecer experiências de compras mais eficientes e personalizadas. Além disso, o aumento do uso de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, tem contribuído para o crescimento do mercado online, tornando as compras mais acessíveis e convenientes a qualquer momento e em qualquer lugar.

Diante desse cenário, as empresas têm investido cada vez mais em tecnologias e plataformas digitais para fortalecer sua presença online e oferecer aos clientes uma experiência de compras mais agradável e prática, o que tem sido fundamental para o sucesso do mercado online.

Programa de afiliação no mercado online

O programa de afiliação é uma parceria que as empresas fazem com empreendedores que desejam ganhar renda extra ou até viver do comércio eletrônico.

Visando esse mercado, a Carimbos Nykon lançou no último mês de abril um programa de afiliados Nykon com intuito de oferecer aos empreendedores digitais renda extra vendendo carimbos, de diversos tipos e modelos, online.

A principal vantagem do programa é gerar vendas, sem precisar comprar o produto físico, pois a venda é direta ao cliente do empreendedor. Ao gerar o link pela plataforma de filiação, o empreendedor consegue visualizar as vendas e valores de comissão.

Essa ferramenta foi desenvolvida por Magafilio, start-up de Rio do Sul, Santa Catarina. Uma cooperação entre Carimbos Nykon e Magafilio.

“É um projeto piloto alinhado ao crescimento do mercado global eletrônico", comenta Francielle Nunes, Diretora da Carimbos Nykon.

Para maiores informações:

www.carimbosnykon.com.br/afiliados