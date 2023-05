Dia D tem 100 mil doses de vacinas neste sábado no Distrito Federal

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibiliza neste sábado (27) 100 mil doses de vacinas em mais de 60 pontos de imunização – incluindo shoppings, feiras, estações do metrô, administrações regionais e unidades básicas de saúde (UBS). Cerca de 1,5 mil servidores participam do chamado Dia D de Vacinação e a proposta é atender todas as faixas etárias – desde bebês a idosos.

Em todos os pontos será oferecida a vacina contra a gripe influenza , indicada para pessoas com pelo menos seis meses de idade. Também haverá aplicação de imunizantes contra a covid-19 para bebês a partir de seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, com disponibilidade da bivalente para todas as pessoas com mais de 18 anos que já tenham tomado pelo menos as duas primeiras doses.

Doenças

Haverá ainda toda a vacinação prevista no calendário de rotina, incluindo imunizantes contra doenças como HPV, meningite, poliomielite, febre amarela, tétano e hepatite. A lista completa, incluindo as doses disponíveis, os endereços e os horários de funcionamento dos locais participantes, pode ser conferida aqui .

Em nota, a Secretaria de Saúde destaca que quem estiver com vacinas atrasadas poderá receber mais de uma aplicação no mesmo dia.

Para o Dia D, foi montada uma operação logística que assegura o abastecimento tanto das UBS quanto das chamadas equipes volantes. Ao todo, dez veículos vão atender locais onde o estoque ficar mais baixo ao longo deste sábado.