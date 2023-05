Com 1,6 milhão do programa Avançar na Saúde, Hospital Ana Nery inaugura novo centro cirúrgico

O Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, inaugurou nessa sexta-feira (26/5), o novo centro cirúrgico da instituição. O novo bloco amplia o número de salas cirúrgicas, de seis para 11, e os leitos de recuperação, de 11 para 25, elevando a capacidade de cirurgias mensais das atuais 750 para 1,5 mil. O hospital é referência em cirurgias oncológicas para 50 municípios no Vale do Rio Pardo, Centro e Serra e para algumas cidades das regiões Metropolitana e Carbonífera.

A instituição recebeu R$ 1,6 milhão do governo do Estado, por meio do programa Avançar na Saúde, sendo R$ 1,2 milhão foram investidos na compra de equipamentos e R$ 400 mil, na obra. O valor total da ampliação foi R$ 9 milhões, incluindo recursos de outros órgãos governamentais do município e da União.

A diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae), Lisiane Fagundes, representou a da secretaria da Saúde (SES) na cerimônia de inauguração. “Com responsabilidade, estamos mantendo não apenas em dia os compromissos com os hospitais, mas também auxiliando na ampliação de serviços, que significam mais acesso à saúde para população gaúcha”, afirmou.

“Tínhamos uma necessidade imperiosa de ampliar o centro cirúrgico, pois somos referência para 50 municípios do Estado na área de oncologia. Com o bloco inaugurado, iremos dobrar a capacidade de cirurgias mensais disponíveis para a comunidade”, ressaltou o diretor-executivo do hospital, Gilberto Gobbi.

Em março, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e o governador Eduardo Leite, visitaram as obras de ampliação da instituição .

História

O Hospital Ana Nery foi inaugurado em 1955, mas sua história teve início um pouco antes, quando começou a ser idealizado pela Comunidade Evangélica de Santa Cruz do Sul. Na época, a união de forças para construir a casa de saúde tinha a finalidade de suprir as necessidades dos moradores e qualificar os serviços oferecidos na cidade. Em 4 de março de 1951 foi fundada a Sociedade Caritativa Beneficente Ana Nery.

A ideia inicial era construir um hospital totalmente novo, mas como o projeto tinha um alto custo, a sociedade enfrentou dificuldades para seguir nessa direção. Em 12 de setembro de 1955, a direção resolveu comprar o Hospital Arroio Grande, que pertencia ao médico Ingo Ebert.

No início do mês seguinte, a instituição foi transferida para a Sociedade Caritativa Beneficente Ana Nery. Desde então, com o apoio da comunidade, do meio empresarial e dos poderes públicos, a instituição vem passando por uma série de reformas e ampliações.