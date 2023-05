Igualdade salarial entre homens e mulheres será debatida na CDH

Em mais uma rodada de debates para orientar a criação de um Estatuto do Trabalho ( SUG 12/2018 ), a Comissão de Direitos Humanos (CDH) marcou para segunda-feira (29), a partir das 9h, na sala 2 da ala Nilo Coelho, uma audiência pública interativa para discutir a igualdade salarial entre homens e mulheres.

Foram convidados representantes de sindicatos, de auditores fiscais do Trabalho e de organizações de mulheres. Também são esperadas as presenças de representantes do governo e de entidades patronais como Confederação Nacional da Indústria (CNI) eFederação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

O debate atende a requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS), presidente da CDH e relator da SUG 12/2018. Apelidada de “ novo Estatuto do Trabalho ”, e “ nova CLT ” por Paim, a proposta regulamenta assuntos relativos à inclusão social no trabalho, autorregulação sindical, modernização trabalhista, salário mínimo mensal e jornada de trabalho de 40 horas.