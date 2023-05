World Fishing Championship, o primeiro jogo de pesca no WEMIX PLAY, é lançado em 170 países

A Wemade lançou oficialmente no dia 25 de maio, em 170 países, o World Fishing Championship, um jogo de pesca desenvolvido pela Wemade Plus.

O World Fishing Championship é o primeiro jogo de pesca no WEMIX PLAY, uma plataforma mundial de jogos blockchain da Wemade.

Os usuários se tornam pescadores e viajam pelo mundo para coletar mais de 500 espécies de peixes. Também é possível usar câmeras subaquáticas em tempo real para capturar os peixes que desejam e participar em emocionantes batalhas com os animais, melhorando seus personagens ou incrementando habilidades e equipamentos.

O jogo disponibiliza uma série de conteúdo para os usuários, como partidas PvP, torneios e cadeias alimentares implementadas com inteligência artificial (IA). Os peixes coletados podem ser vistos no aquário, que foi desenvolvido com tecnologias de realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA), além de uma câmera de 360 graus.

Os usuários podem obter “PÉROLA” durante as competições e como recompensa do códice. Ao apostar “PÉROLA” e “TORNADO”, um token de jogo listado no WEMIX PLAY, os usuários podem obter “CORAL” – que pode ser trocado por WEMIX.

O World Fishing Championship está realizando vários eventos para comemorar o lançamento do jogo. Os usuários que atingirem um determinado nível ou utilizarem “CORAL” durante o período do evento poderão receber WEMIX por meio de um sorteio.

Mais informações sobre o World Fishing Championship estão disponíveis no site do WEMIX PLAY.

