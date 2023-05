Empresas alemãs fazem grandes investimentos na logística brasileira

A logística brasileira vem recebendo uma série de investimentos que visam proteger o setor e promover o crescimento econômico do país. Esses investimentos têm como objetivo modernizar a infraestrutura, melhorar a eficiência operacional e aumentar a capacidade de transporte de cargas, trazendo benefícios para a economia brasileira.

A logística desempenha um papel estratégico no desenvolvimento econômico do Brasil, proporcionando um meio de transporte eficiente, seguro e sustentável para o escoamento de produtos. A modernização e expansão da infraestrutura contribuíram para a redução dos custos logísticos, o aumento da competitividade das empresas brasileiras e a geração de empregos. Dessa forma, empresas do setor de outros países têm visto o Brasil como uma fonte de oportunidades para investimentos.

Segundo fontes do Ministério da Infraestrutura, desde 2019 já foram leiloados 79 ativos de infraestrutura à iniciativa privada, assegurando mais de R$ 89,6 bilhões em investimentos privados para aeroportos, ferrovias, portos e rodovias do país.

Uma das parcerias mais notáveis ??é entre a empresa alemã Siemens e a Rumo Logística, uma das principais operadoras logísticas do Brasil. No ano passado, a Siemens anunciou um investimento de 1,5 bilhão de reais na modernização da malha da Rumo. Esse investimento inclui a adoção de tecnologias avançadas para melhorar a eficiência e a segurança das operações operadas. A Siemens espera que essa modernização aumente significativamente a capacidade de transporte e reduza os custos logísticos, beneficiando tanto a empresa quanto a economia brasileira.

Outra empresa alemã que está apostando no setor ferroviário brasileiro é a Deutsche Bahn, uma das maiores operadoras de transporte e logística do mundo. Em 2019, a Deutsche Bahn adquiriu uma participação acionária na América Latina Logística (ALL), uma das principais empresas de logística consolidada do Brasil. Segundo a própria empresa, essa parceria estratégica tem como objetivo melhorar a infraestrutura e otimizar os serviços de transporte de cargas no país. A Deutsche Bahn traz consigo sua vasta experiência e know-how em operações eficientes e ambientais.

Para Luis Campos, especialista do mercado de trade Brasil-Alemanha, esses investimentos na logística brasileira são uma demonstração clara do interesse estrangeiro no potencial do Brasil como um mercado em crescimento. Segundo ele, "a vasta extensão territorial do país e a necessidade de uma infraestrutura de transporte eficiente oferecem oportunidades promissoras para empresas internacionais. A Alemanha possui grande interesse em investir no Brasil, pois vê no país uma oportunidade de expansão de negócios e parcerias duradouras".