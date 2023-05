Saúde e FAB entregam remédios a comunidades ribeirinhas no Amazonas

A Secretaria da Saúde (SES) firmou com o Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (26/5), a adesão a um projeto-piloto no país para a vigilância genô...

Rio Grande do Sul Há 24 minutos Em Saúde Secretaria da Saúde realizará projeto-piloto sobre casos de tuberculose resistentes ao tratamento A Secretaria da Saúde (SES) firmou com o Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (26/5), a adesão a um projeto-piloto no país para a vigilância genô...