ExaGrid Ganha 3 Prêmios da Indústria no Network Computing Awards 2023

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com três prêmios da indústria, incluindo Produto Testado em Bancada do Ano - Categoria de Hardware, Empresa do Ano e Produto de Armazenamento do Ano, durante a cerimônia do Network Computing Awards, que ocorreu em Londres em 18 de maio de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005194/pt/

Photo courtesy of Network Computing.

Os prêmios deste ano marcam o quinto ano de vitórias da ExaGrid no Network Computing Awards, o terceiro ano consecutivo em que a ExaGrid ganhou o prêmio Produto de Armazenamento do Ano e o quarto ano consecutivo que a ExaGrid ganhou o prêmio Empresa do Ano.

Os prêmios Empresa do Ano e Produto de Armazenamento do Ano são definidos por votação pública. O prêmio Produto Testado em Bancada do Ano - Categoria de Hardware foi escolhido pela equipe editorial na Network Computing Magazine com base em uma revisão independente de produtos de integração avançada da ExaGrid com a Veeam e suporte aos recursos da Veeam, incluindo o Veeam Fast Clone (a partir do Veeam V12, lançado em 2023).

"Nos sentimos muito honrados em ganhar estes três prêmios. Parabéns a todos os ganhadores do Network Computing Awards 2023 e muito obrigado a todos que votaram em nós eàequipe editorial da Network Computing", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "A ExaGrid continua inovando seu produto, ao oferecer uma abordagem de última geração para armazenamento de backup, que fornece às organizações o melhor em proteção de dados: o backup mais rápido e o desempenho de restauração, a única arquitetura expandida para acomodar o crescimento de dados, segurança abrangente e recuperação de ransomware, bem como suporte ao cliente líder do setor, tudo com o menor custo inicial e ao longo do tempo. Estamos orgulhosos de nosso armazenamento de backup em níveis e agradecidos pelo contínuo reconhecimento que recebemos ao longo dos anos."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em níveis com uma exclusiva zona de patamar do cache de disco, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura escalonada. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup com comprimento fixoàmedida que os dados aumentam, eliminando atualizações sequenciais caras e obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em dois níveis com um nível não direcionadoàrede, exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, Países Nórdicos, Polónia, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, EAU, Reino Unido, EUA e outras regiões.

Acesse exagrid.com e entre em contato conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo de armazenamento em backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação de +81 NPS!

ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005194/pt/

Mídia:

Mary Domenichelli

ExaGrid

[email protected]