Mutirão da saúde: Estado amplia serviços de cardiologia em hospital de Brusque

O Hospital Azambuja, de Brusque, ampliou os serviços de alta complexidade na área de cardiologia, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde, por meio da contratação junto ao Governo do Estado. Com isso, em abril e maio, foram realizados os primeiros procedimentos e cirurgias cardiovasculares em pacientes SUS.

“Desde que assumimos nosso trabalho tem sido esse, ampliar os serviços de saúde e trazer mais segurança e qualidade de vida aos catarinenses. Na região da Vale do Itajaí temos cerca de mil pacientes na fila de cardiologia e é para eles que estamos olhando nesse momento, dando a possibilidade de realização do seu procedimento. O Hospital Azambuja mostra que é possível, fazer mais e melhor”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

O diretor administrativo do Hospital, padre Nélio Roberto Schwanke, enfatiza a importância da ampliação dos serviços de cardiologia, por meio do credenciamento junto ao Governo do Estado, o que possibilita a oferta de cirurgias e procedimentos de alta complexidade nesta área, aos pacientes SUS. Somente neste ano, já foram realizados 74 cateterismos, 58 angioplastias e seis procedimentos vasculares de alta complexidade.

“O setor de Hemodinâmica do nosso hospital se tornou uma realidade há quase dois anos, graças a uma campanha em que o empresariado de Brusque e região participou com grande afinco. Conseguimos adquirir um dos melhores equipamentos do mundo e meses depois, tivemos um primeiro convênio com o Governo do Estado, para atender pacientes SUS em alguns procedimentos. Agora, neste ano, damos um novo passo, que é a ampliação dos atendimentos de alta complexidade em cardiologia. O Estado habilitou o hospital em toda parte cardiovascular, ou seja, poderemos realizar todos os procedimentos não invasivos e invasivos no Centro Cirúrgico”, revela.

Segundo o médico cirurgião vascular e endovascular Bernardo Dalago Ristow, a cirurgia endovascular é um procedimento semelhante ao cateterismo cardíaco, porém com características e acessos diferentes. “Agora, os pacientes do SUS podem receber tratamentos avançados e modernos, que estão contemplados nessa parceria com o Governo do Estado. Isso traz mais segurança e evita que os pacientes tenham que ser transferidos para outras cidades, como Blumenau ou Florianópolis, como acontecia há alguns meses, para realizar esse tipo de cirurgia”, ressalta.

O secretário municipal de Saúde de Brusque , Osvaldo Quirino de Souza, comemora a ampliação dos serviços em cardiologia na instituição, visto que sempre foi o maior objetivo tanto do Hospital Azambuja, quanto da própria Secretaria de Saúde. “Acompanhamos de perto toda mobilização do empresariado para tornar o setor de Hemodinâmica uma realidade no Hospital Azambuja e do objetivo maior de abrir as portas desse serviço a toda comunidade, com procedimentos de alta complexidade em cardiologia. Agora isto é uma realidade em Brusque. Ficamos felizes com esta conquista para toda população”, complementa.

Cirurgias cardiológicas



Desde o lançamento pelo Governo do Estado do Programa de Cirurgias Eletivas, em 6 de fevereiro, foram realizados 1048 procedimentos de cardiologia para pacientes que haviam dado entrada na fila no período entre o ano de 2017 até o dia 30 de janeiro deste ano. Isso se deve a diversas estratégias, adotadas pela SES, para ampliação de serviços. Na área da cardiologia, foram habilitos em abril mais três unidades em assistência de alta complexidade, sendo elas:



Hospital São Francisco, Concórdia

Hospital Azambuja, de Brusque

Hospital São José, de Jaraguá do Sul