Reinauguração da Jetimob ocorreu na última sexta-feira 5/05

No dia 5 de maio de 2023, a Jetimob, uma empresa B2B, promoveu a reinauguração da nova sede, localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Atualmente, com mais de 40 colaboradores, a empresa expõe a crescente evolução no ramo tecnológico com foco no desenvolvimento de software para o mercado imobiliário. Em comparação ao ano anterior, 2022, a organização apresentou um aumento de mais de 30% no número de colaboradores.

Fundada em 2011 por Victorio Venturini e Diogo Medeiros, a empresa inicialmente desenvolvia sites para marcas de diversos segmentos, e foi em 2015 que os empresários visualizaram o mercado imobiliário como uma oportunidade, e assim priorizaram 100% esse ramo, surgindo a Jetimob. Nessa caminhada ao longo dos anos, uma nova versão da plataforma imobiliária foi criada e aperfeiçoada para tornar-se um sistema completo e intuitivo para os atuantes nesse mercado.

Desse modo, essa plataforma conta com clientes presentes em todo o Brasil, no qual oferece produtos como CRM Imobiliário, ERP imobiliário e Site Imobiliário. Para Diogo Medeiros, CEO da Jetimob, “essa é uma etapa que marcará a história da Jetimob, pois estamos ampliando nosso espaço, aumentando nosso time e assim iremos aprimorar as nossas entregas, oferecendo funcionalidades muito mais intuitivas.”

Além do investimento nos produtos, a equipe da Jetimob disponibiliza aos seus clientes e principalmente seguidores nas redes sociais, materiais de auxílio e cursos de forma gratuita. No site da empresa é possível encontrar o Jet Academy, um espaço que reúne e-books, utilitários e podcast referente ao mercado imobiliário, marketing e planilhas para a rotina profissional. Já nas redes sociais, como Instagram e YouTube, toda semana novos conteúdos são produzidos e publicados para possibilitar discussão, troca de conhecimento, e assim tirar as principais dúvidas que os gestores(as), corretores e corretoras de imóveis possam ter em algum momento.

No blog da Jetimob, semanalmente são postados diversos assuntos que se encaixam nas categorias de tecnologia, marketing imobiliário, gestão de aluguéis, vendas, carreiras e finanças, tudo pensado para auxiliar o leitor em suas dúvidas e levar até ele a informação mais atualizada e completa possível. E é através desses artigos que encontram-se materiais ricos referentes aos assuntos abordados no blog, para assim agregar mais conhecimento ao cotidiano de cada empresa. Para Júlia Medeiros, Produtora de Conteúdo na Jetimob, “a nossa equipe de marketing sempre se preocupa em promover assuntos relevantes na jornada de atuação no mercado imobiliário, e que irão auxiliar nossos clientes e seguidores de alguma forma. Por isso, realizamos um trabalho detalhado para entender as necessidades do nosso público e proporcionar todos esses materiais autorais”.

A empresa também marca presença em encontros que percorrem todo o Brasil. Esses eventos voltados ao mercado imobiliário possuem diversas finalidades como a de ampliar o reconhecimento de marca a novos corretores autônomos, imobiliárias, incorporadoras e loteadoras em potenciais. Assim como o comparecimento em palestras em universidades no qual é realizada a prospecção de novos colaboradores.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.jetimob.com/