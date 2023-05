Comissão Nacional de Energia Nuclear autoriza radioterapia em Joaçaba

O Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST), de Joaçaba, recebeu na última terça-feira (23) a autorização para operar o Centro de Radioterapia. A aprovação foi fornecida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e é o principal documento que faltava para o início dos atendimentos. A permissão possibilitará que a unidade passe a realizar 35 sessões de radioterapia/mês via SUS.

“É uma grande conquista para os pacientes da região. Esse serviço vai garantir agilidade e um pouco mais de conforto pra quem já enfrenta essa batalha tão dura que é a luta contra o câncer”, disse o governador Jorginho Mello.

Com o novo serviço, a instituição também ampliará o número de cirurgias oncológicas realizadas. Desde 2007, o HUST é referência em Alta Complexidade em Oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na Macrorregião de Saúde do Meio-Oeste Catarinense. No entanto, até então, Chapecó era o destino dos pacientes de Joaçaba e cidades próximas que hoje necessitam do tratamento de Radioterapia.

“Foi um trabalho intenso que acompanhei desde o início com a implantação do Plano de Expansão da Radioterapia no Estado. Com a radioterapia de Joaçaba vamos agilizar o tratamento contra o câncer e evitar o deslocamento dos pacientes que precisam fazer radioterapia em Lages e Chapecó. Contribuindo com o cumprimento das leis do câncer que garantem o diagnóstico e tratamento contra a doença mais rápido”, salientou a secretária Carmen Zanotto.

Trata-se de um hospital contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde. A unidade deve agora encaminhar o plano operativo de serviços para avaliação dos técnicos da SES e incorporação ao contrato.

A construção do Complexo de Radioterapia em Joaçaba faz parte do Plano de Expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde e teve investimento de mais de R$ 14,1 milhões. A estrutura fica em um terreno disponibilizado pela Fundação Universidade Oeste de Santa Catarina (Funoesc), nas proximidades do campus 1 da Unoesc.

O espaço tem 3.300 m² de área urbanizada e conta com recepção, três consultórios, sala para atendimento de pacientes que necessitem observação, salas de controle e de curativos, espaço para colaboradores e espaço onde está localizado o acelerador nuclear, aparelho que não emite radiação quando não está em uso e também não gera resíduos radioativos.