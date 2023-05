Reforma geral da escola Tuiuti, em Gravataí, deve ser entregue em julho

As obras na Escola Estadual de Ensino Médio Tuiuti, em Gravataí, foram reiniciadasem 12 de maio.Com aproximadamente 65% do projeto já concluído, a reforma geral deve ser entregue até julho. O investimento é de R$ 860, 9 mil.Entre as melhorias estão a reforma na cobertura, a substituição da rede elétrica,a pinturaem trêsdos quatro prédios de salas de aulae a instalação de extintores de incêndio em toda a escola.

© Copyright 2023 - Jornal Província - CNPJ: 91.609.586/0001-41 - Todos os direitos reservados