Comissão de Infraestrutura vai ouvir diretor-geral da Aneel nesta terça

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) tem audiência pública marcada para terça-feira (30), às 9h, para ouvir o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araújo Feitosa Neto.

Os requerimentos para a audiência (REQs 13/2023 e 38/2023 ) foram apresentados pelo presidente da comissão, senador Confúcio Moura (MDB-RO), e pelo senador Esperidião Amin (PP-SC)

Sandoval Neto vai à CI para falar sobre o plano de atuação da Aneel em relação à regulação e ao potencial de fontes de energia renovável no país. Outros temas que farão parte do debate serão as perspectivas de atuação do governo para o setor e a composição da tarifa aplicada à energia elétrica comercializada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu.

A audiência será no Plenário 13 da Ala Senador Alexandre Costa.