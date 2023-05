Experian Nomeada Líder Geral no Relatório sobre Orientação de Liderança de Plataformas de Inteligência e Redução de Fraudes de 2023 da KuppingerCole

Experian foi nomeada Líder Geral, Líder em Inovação, Líder de Produtos e Líder de Mercado no relatório sobre Orientação de Liderança de Plataformas de Inteligência e Redução de Fraudes de 2023 da KuppingerCole por sua plataforma integrada de identidade digital e fraude CrossCore®. O relatório destaca o papel crucial que os FRIPs desempenham na mitigação de diversos tipos de fraude, fornecendo informações valiosas e comparativas para empresas que buscam reduzir riscos de fraude.

A CrossCore ajuda os clientes a proteger suas organizações contra fraudes e garantir a conformidade regulatória, com uso de análise de risco em tempo real e estratégias de tomadas de decisão. A plataforma escalável com base em nuvem oferece os melhores recursos da categoria, ao aumentar ofertas de identidade e fraude da Experian com liderança no setor e um ecossistema altamente selecionado de parcerias, que reduzem o risco em toda a jornada do consumidor e potencializam a melhor avaliação de riscos de fraude com uma visão de 360° da identidade do consumidor.

"Estamos honrados em receber este reconhecimento pela segunda vez consecutiva, validando a inovação e liderança em prevenir fraudes que trazemos a nossos clientes ao redor do mundo todos os dias", disse Alex Lintner, Diretor Executivo da Experian Software Solutions. "Especialmente recompensador foi receber as classificações mais altas possíveis pela melhor segurança, facilidade de implantação bem como operação e facilidade de uso da CrossCore."

“A Experian é classificada como líder geral, de produtos, inovação e mercado na edição de 2023 da Orientação de Liderança de Plataformas de Inteligência e Redução de Fraudes", disse John Tolbert, Diretor de Pesquisa de Segurança Cibernética e Analista Principal da KuppingerCole. "Suas soluções apresentam verificação de identidade, inteligência de dispositivo, análise comportamental do usuário, biometria comportamental e detecção de bot. A Experian tem amplo suporte para AML, KYC, OFAC, PEP e análise de sanções para conformidade em muitas jurisdições. A Experian também possui uma ampla rede de parceriass que pode trazer identidade adicional e dados transacionais para avaliação. Suas soluções são distribuídas a nível mundial e altamente escaláveis.”

O relatório Orientação de Liderança cita especificamente diversos fatores na classificação da CrossCore como líder geral entre os FRIPs, incluindo recursos abrangentes de comprovação de identidade, com verificação remota de documentos; estando posicionada de modo ideal para detectar fraudes na abertura de contas (AO); uma política facilmente configurável e mecanismo de decisão; além de escalabilidade massiva com centrais de dados nos seis continentes.

A KuppingerCole é uma empresa internacional de análise industrial especializada em gerenciar identidade e acesso, governança, fraude, risco e segurança cibernética. O relatório sobre Orientação de Liderança de Plataformas de Inteligência e Redução de Fraudes oferece uma visão geral e comparação de fornecedores relevantes em segmentos de fraude definidos em produtos, inovação e mercado.

