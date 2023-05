Novas tecnologias otimizam o consumo de água em espaços residenciais

A preocupação com o meio ambiente, principalmente relacionada ao consumo sustentável de recursos hídricos, integra a agenda de governos e sociedade. No caso de empresas, além de práticas que otimizem o processo produtivo e a cadeia logística, essa consciência ecológica também norteia o desenvolvimento de produtos. Desta forma, a sustentabilidade materializada em novos designs, tecnologias e funcionalidades ganham destaque no cotidiano, principalmente em produtos pensados para uso doméstico.

Com a crescente percepção do consumidor sobre a importância de suas escolhas, marcas do segmento de arquitetura e construção buscam garantir soluções com alto desempenho para moradias, aliadas ao consumo equilibrado de recursos naturais. Fabiana Melo, especialista da Deca, aborda algumas novidades que atendem a diferentes padrões de projetos e necessidades dos usuários.

“Temos uma extensa variedade de dispositivos pensados a partir deste olhar voltado para o consumo consciente”, sinaliza. Além disso, algumas tecnologias antes presentes em espaços comerciais ganharam nova roupagem e uma proposta hightech para moradias.

“Sistemas de acionamentos, antes manuais, agora funcionam por sensores e podem ser integrados em espaços de higienização da casa”, destaca e complementa: “Bacias sanitárias contam com sistemas touchless nos acionamentos para três ou seis litros de vazão e torneiras evitam desperdícios, uma vez que a liberação do fluxo se dá apenas por aproximação”, exemplifica.

Da mesma forma, o consumo de água que se dá também na higienização de áreas de banheiro também pode ser reduzido. “Caixas Higienizadoras podem deixar o banheiro limpo por mais tempo, a partir do uso de pastilhas instaladas em um compartimento na tampa da caixa acoplada, que realizam a limpeza a cada descarga”, finaliza.