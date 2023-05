Nome de indicado para embaixada na Eslováquia vai ao Plenário

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (25) a indicação do diplomata Gabriel Boff Moreira para a Embaixada do Brasil na Eslováquia. A mensagem ( MSF) 14/2023 , aprovada por 13 votos a favor e nenhum contrário, segue agora para o Plenário.

A relatora da indicação foi a senadora Leila Barros (PDT-DF). Ela destacou que, apesar de o intercâmbio entre os dois países ser pouco expressivo, ha? tendência de crescimento.

— Em 2022, as exportações brasileiras alcançaram US$ 34,1 milhões, e as importações, US$ 317,2 milhões com significativo déficit brasileiro. Exportamos principalmente café? na?o torrado, bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores e exaustores, couro e madeira. Importamos especialmente veículos de passageiros, partes automotivas, máquinas e aparelhos elétricos e armas e munições — destacou a parlamentar.

O diplomata Gabriel Boff Moreira concorda com o diagnóstico de Leila Barros. O indicado disse que, caso tenha o nome aprovado pelo Senado, pretende impulsionar o comércio bilateral com foco na diversificação de produtos agrícolas e de defesa.

— A Eslováquia tem mais de 100 programas de modernização das forças armadas para substituir material bélico. Está entre os países da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] que mais gasta com defesa em termos proporcionais. Já tivemos conversas exploratórias para a venda pela Embraer do caça Super Tucano e do cargueiro KC-390 — explicou.

Gabriel Boff Moreira nasceu em Florianópolis e é formado em direito. No Itamaraty, serviu em representações do Brasil nos Estados Unidos e na Venezuela.