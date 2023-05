AVEVA fortalece ainda mais sua equipe de liderança executiva com quatro novos cargos de alto escalão

AVEVA, líder mundial em software industrial, fortaleceu ainda mais sua equipe de liderança anunciando quatro novos altos cargos executivosàmedida que a empresa promove seu novo modelo de negócios.

A notícia segue o anúncio em março do novo CEO da empresa, Caspar Herzberg, que assumiu o cargo principal da AVEVA no lugar de Peter Herweck, agora presidente. Herweck começou oficialmente como CEO da empresa controladora Schneider Electric em 4 de maio.

Sue Quense, atualmente vice-presidente sênior da AVEVA nas Américas, assume a função recém-criada de diretora comercial. Quense, com sede na Filadélfia (EUA), passou mais de três décadas em cargos de liderança em vendas de software. Ela foi uma força motriz na OSIsoft, que se fundiu com a AVEVA em 2021 para atenderàexpansão da inteligência industrial de empresas globais e acelerar a evolução da economia industrial conectada.

Marco Mueller, experiente líder do setor de tecnologia, chegaàAVEVA para ser diretor de Marketing e estará situado em Londres (Reino Unido). Ele foi vice-presidente sênior de Marketing de Demanda Global da ServiceNow – uma empresa com liderança em plataformas de computação na nuvem com sede no Vale do Silício, na Califórnia (EUA) – por dois anos e meio. Antes disso, Marco passou mais de uma década em cargos executivos de marketing na SAP, líder de mercado em software de aplicativos corporativos, onde comandou equipes de marketing do mundo todo. Ele começou sua carreira como consultor de gestão na Accenture nas indústrias de alta tecnologia e produtos de consumo.

Com o objetivo da AVEVA de apoiar a inovação completa de produtos, a função de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e os Serviços de entrega de projetos se unirão às unidades de negócios e às equipes de gerenciamento de portfólio sob a liderança de Rob McGreevy, diretor de Produtos.

Iju Raj, que passou os últimos cinco anos chefiando a plataforma de nuvem da AVEVA, assume o cargo de vice-presidente executivo de P&D e se reportará a McGreevy. Com sede na Índia, Raj será responsável pela liderança e operações diárias de P&D, conduzindo processos eficientes de desenvolvimento, programas e inovação de software.

Caspar Herzberg, CEO da AVEVA, disse: “Este é um momento crucial na herança de 55 anos da AVEVA como empresa líder em inovação de software e sustentabilidade industrial. Estamos passando por uma transição de todo o portfólio para um modelo de negócios baseado em assinatura e estou muito feliz por adicionar conhecimento e experiênciaàdireção para fortalecer ainda mais nossos planos de crescimento.

Para acelerar o acesso a soluções modernas e atender às necessidades dinâmicas de negócios, os clientes podem trocar suas licenças perpétuas existentes por assinaturas que abrangem qualquer combinação de soluções na nuvem, híbridas e locais em todo o ciclo de vida industrial de design, operação e otimização. Sue, Marco, Rob e Iju serão fundamentais para melhorar ainda mais nossa equipe de liderança e impulsionar o crescimento”.

A AVEVA é líder mundial em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. A plataforma de nuvem industrial segura e os aplicativos da empresa permitem que as empresas aproveitem o poder de suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros.

Mais de 20 mil empresas em mais de 100 países contam com a AVEVA para ajudá-las a fornecer o essencialàvida: energia segura e confiável, alimentos, medicamentos, infraestrutura e muito mais. Ao conectar as pessoas com informações confiáveis e insights enriquecidos com IA, a AVEVA permite que as equipes desenvolvam a engenharia com eficiência e otimizem as operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

Considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, a AVEVA oferece suporte aos clientes com soluções abertas e a experiência de mais de 6,4 mil funcionários, 5 mil parceiros e 5,7 mil desenvolvedores certificados. A empresa, que tem operações no mundo inteiro, possui sua sede em Cambridge (Reino Unido). Saiba mais em www.aveva.com.

