Inovação pode levar a um crescimento econômico sustentável

A inovação e a sustentabilidade são dois pilares fundamentais no progresso econômico e social contemporâneo. À medida que o mundo enfrenta os desafios das mudanças climáticas, a escassez de recursos e a superpopulação (são mais de oito bilhões de pessoas ocupando o planeta Terra), há uma necessidade crescente de promover o crescimento de maneira economicamente viável e ecologicamente amigável.

As Nações Unidas, que contam com representação no Brasil, estão trabalhando para atingir os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Trata-se de um esforço global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir meios para ter prosperidade. A inovação desempenha papel fundamental para se atingir um crescimento sustentável. Representa o processo de elaborar soluções criativas, pioneiras em novas tecnologias, além de aprimorar sistemas existentes para enfrentar os principais desafios. Não se trata apenas de inventar novos produtos, mas de reinventar processos, modelos de negócios e sistemas sociais.

Durval Garcia, diretor de inovação da consultoria internacional G.A.C. Brasil, explica de que forma a inovação contribui para o crescimento sustentável. “Em primeiro lugar, a inovação pode ajudar a impulsionar a eficiência dos recursos. Com os avanços na tecnologia, podemos utilizar recursos de maneira mais eficiente, reduzindo o desperdício e promovendo os princípios da economia circular. Por exemplo, tecnologias de reciclagem inovadoras podem converter materiais de resíduos em recursos valiosos, reduzindo significativamente a pegada ambiental”.

Em segundo lugar, o especialista diz que a inovação pode abrir caminhos para a adoção de energia obtida de fontes renováveis, como painéis solares, turbinas eólicas e sistemas de armazenamento de energia – alternativas viáveis que são ecologicamente corretas e economicamente competitivas.

“Outro aspecto muito importante da inovação é ajudar a criar sistemas alimentares sustentáveis. Tecnologias modernas, como agricultura de precisão e agricultura vertical, podem aumentar a eficiência na produção de alimentos enquanto reduzem os impactos ambientais. Esses avanços podem lidar com questões de segurança alimentar, minimizar o desmatamento e contribuir para o crescimento sustentável”, afirma Garcia.

O consultor chama atenção, ainda, para a importância de a inovação ser orientada pelos princípios da sustentabilidade. “Isso requer uma mudança dos modelos lineares – do tipo 'pegar-fazer-desperdiçar' – para modelos circulares, que valorizam a reutilização, a reciclagem e a regeneração”. Projetar produtos para serem facilmente desmontados e reciclados, ou criar modelos de negócios baseados em compartilhamento ou aluguel em vez de propriedade, pode levar a ganhos significativos de sustentabilidade. Nesse sentido, as parcerias vêm sendo muito valorizadas.

“Um dos objetivos de uma consultoria em inovação, para além de implementar mudanças significativas na estrutura, processos ou cultura de uma organização, é desempenhar o papel de ponte entre a empresa e outros tantos agentes que promovem inovação, como startups, incubadoras, agências de fomento, investidores e universidades, de forma a gerar valor para os agentes e para a sociedade”, diz Garcia.

Além de apresentar um leque de oportunidades que podem viabilizar processos de inovação, parcerias com Fapesp, Senai, Embrapii, Finep etc. são sempre incentivadas, já que a soma de esforços acelera e viabiliza processos. “Promover inovação para o crescimento sustentável requer estruturas institucionais de apoio. Políticas e regulamentações devem incentivar e recompensar práticas sustentáveis e encorajar investimentos em ‘tecnologias verdes’. Parcerias público-privadas também podem desempenhar um papel crucial na promoção da inovação, fornecendo financiamento, recursos e troca de conhecimento necessários”, complementa o consultor.

Por fim, o diretor da G.A.C. Brasil defende que a inovação pode fornecer recursos de enfrentamento de problemas ambientais urgentes e criar uma economia que seja próspera e sustentável. “É importante ter em mente a necessidade de um esforço conjunto entre governos, empresas e indivíduos para realmente aproveitar o poder da inovação para um futuro sustentável. À medida que avançamos, devemos abraçar o desafio de inovar tendo como premissa maneiras que respeitem e preservem os recursos naturais de nosso planeta, garantindo um mundo melhor para as gerações futuras”.