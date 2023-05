Avanços científicos, novas descobertas e inovações podem mudar o envelhecimento

O desejo de uma aparência jovem e vital tem sido uma busca constante ao longo da história da humanidade. Com o avanço da ciência e tecnologia, estamos testemunhando uma revolução no campo do rejuvenescimento. Novas descobertas científicas e práticas inovadoras estão abrindo caminho para um futuro promissor, repleto de possibilidades para reverter os sinais do envelhecimento.

Um dos principais avanços científicos nessa área é o estudo do envelhecimento celular e do papel dos telômeros. Os telômeros são estruturas encontradas nas extremidades dos cromossomos, e sua função é proteger o DNA durante a replicação celular. Com o tempo, os telômeros encurtam, levando ao envelhecimento e ao aumento do risco de doenças relacionadas à idade. No entanto, cientistas têm feito progressos significativos na compreensão e manipulação dos telômeros, buscando prolongar sua integridade e retardar o processo de envelhecimento.

Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Tel-Aviv, em Israel, pode mudar a forma como envelhecemos. Os pesquisadores descobriram um método em que é possível reverter o processo de envelhecimento das células através do uso de terapia de oxigênio. Nos resultados obtidos até agora, algumas células de idosos já foram rejuvenescidas em 25 anos. A pesquisa, publicada no Aging, foi feita com 35 pessoas, todas com mais de 64 anos de idade.

Além dos avanços científicos, práticas inovadoras estão surgindo para promover o rejuvenescimento. A medicina regenerativa, por exemplo, oferece técnicas para reparar e regenerar tecidos danificados pelo envelhecimento. Terapias como a terapia com células-tronco e a terapia de plasma rico em plaquetas estão ganhando destaque, mostrando resultados promissores na regeneração de pele, cartilagem e tecidos musculares.

Outro campo de destaque é a medicina estética avançada, que combina tecnologias de ponta com abordagens personalizadas para oferecer resultados mais eficazes e naturais. Procedimentos como o uso de laser, radiofrequência e ultrassom focalizado, bioestimuladores estão sendo refinados para tratar rugas, flacidez da pele e outras manifestações do envelhecimento de maneira não invasiva.

"Como todos os avanços tecnológicos, hoje em dia é possível conquistar bons resultados no gerenciamento do envelhecimento, estar saudável, ter uma vida ativa e conquistar uma aparência jovem mesmo depois dos 50 anos, mas é fundamental que olhar saúde de uma forma integrativa, adotando hábitos saudáveis pois não existe beleza sem saúde", diz a Dra. Priscilla Vicente, Especialista em saúde integrativa e ortomolecular na gestão e prevenção do envelhecimento.

"Estamos entrando em uma era emocionante para o rejuvenescimento. Avanços científicos, como a compreensão dos telômeros e a terapia genética, juntamente com práticas inovadoras, como a medicina regenerativa e a medicina estética avançada, estão moldando um futuro promissor. Mas é essencial a abordagem ética e responsável para que essas práticas sejam conduzidas com base em estudos clínicos rigorosos, garantindo a segurança e eficácia dos tratamentos", comenta a Dra. Priscilla Vicente.

"Embora ainda haja muito a ser explorado, é empolgante pensar nas possibilidades que esses avanços trarão para uma vida mais saudável, ativa e vibrante à medida que envelhecemos", celebra a especialista Dra. Priscilla Vicente.