Pacientes de cirurgia plástica buscam informação na internet

O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS). Com mais de 1,5 milhão de cirurgias plásticas realizadas por ano, em média, o Brasil está à frente de países como Estados Unidos e México.

Neste contexto e com tamanha popularização, a busca por informações a respeito das cirurgias plásticas se torna ainda mais frequente. Tanto pacientes como médicos, utilizam, de maneira geral, diferentes plataformas, como as redes sociais, para, de um lado, se informar e, de outro, transmitir informações confiáveis sobre os procedimentos, sejam eles de ordem estética ou reconstrutiva.

O cirurgião plástico Dr. Marcelo Almeida, que realiza atendimento em Porto Velho e no interior de Rondônia, na região Norte do país, explica como isso tem se tornado cada vez mais comum: "As minhas pacientes já chegam ao meu consultório informadas, elas sabem o que desejam realizar e qual transformação buscam em seu corpo."

Redes Sociais

Muitos dos pacientes utilizam as redes sociais e a internet, de maneira geral, para buscar informações sobre cirurgia plástica. Só no Instagram, por exemplo, a hashtag #cirurgiaplastica possui quase 2 milhões de publicações.

Uma das vantagens da internet é que ela democratizou o acesso a informações, permitindo que mais pessoas tenham acesso a conteúdos dos mais diferentes nichos, inclusive o da saúde e, mais especificamente, da cirurgia plástica. É interessante, nesses casos, conhecer a procedência dessas informações e checar se elas são confiáveis.

É possível se informar nas redes sociais dos próprios cirurgiões plásticos, que compartilham mais sobre sua profissão e falam, de uma forma acessível, sobre os procedimentos. As redes sociais também permitem uma comunicação mais próxima entre paciente e cirurgião plástico, proporcionando aproximação nessa relação antes mesmo da primeira consulta.

Dr. Marcelo é um desses profissionais que utiliza as redes sociais para esclarecer informações técnicas e relevantes a seus pacientes, além de mostrar seu dia a dia como cirurgião plástico. Atualmente, seu Instagram, principal rede em que ele está presente, já possui mais de 50 mil seguidores. "Eu também uso meu Instagram para falar sobre novidades na cirurgia plástica, novas técnicas e tecnologias que contribuem para realizarmos procedimentos mais inovadores, com mais segurança e excelentes resultados. Além disso, gosto muito de interagir e conhecer mais meus pacientes.”

Avaliação do cirurgião plástico

Ao mesmo tempo que essa procura por informações contribui para que as pessoas tenham maior conhecimento sobre os procedimentos médicos, como é o caso da cirurgia plástica, é importante ter cuidado na confiabilidade desses conteúdos e também evitar a comparação entre os procedimentos.

Isso porque cada cirurgia plástica é única e deve ser considerada a particularidade de cada caso, sem comparações, conforme aponta o Dr. Marcelo. “É preciso dizer para cada paciente que cada corpo e cada cirurgia plástica é única”, explica o cirurgião.

No consultório médico é realizada uma avaliação individual pelo cirurgião plástico, na qual ele analisa o biotipo do paciente, histórico clínico e exames, entre outras particularidades. “Na avaliação, será apresentado ao paciente qual cirurgia plástica pode ser mais adequada ao seu caso, alinhando as expectativas dele ou dela e também a segurança do procedimento", acrescenta o Dr. Marcelo.

