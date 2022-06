Internacionalização do aeroporto Marechal Rondon/MT será debatida na CI

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado promove na terça-feira (28), às 10h, audiência pública interativa semipresencial para discutir a internacionalização do Aeroporto Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande (MT), na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

O debate foi solicitado pelo senador Fabio Garcia (União-MT) por meio de um requerimento: REQ 21/2022-CI. Ele ressalta que, embora o aeroporto já apresente a classificação “internacional” em seu nome, ainda existem algumas pendências para que isso de fato aconteça.

— Na prática [a internacionalização] não acontece porque ainda existem algumas pendências do aeroporto com a Receita Federal, a Polícia Federal e a Anac [Agência Nacional de Aviação Civil]. Então a audiência é exatamente para fazer essa força-tarefa, para tentar resolver isso o quanto antes, para que o aeroporto se torne efetivamente um aeroporto internacional — disse Fabio Garcia.

Convidados

A audiência pública deve contar com a participação Antonio Henrique Lindemberg Baltazar, superintendente da Receita Federal da 1ª Região Fiscal, que já confirmou presença.

A comissão ainda aguarda a confirmação da participação de representantes do governo de Mato Grosso, da Polícia Federal, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Concessionária Centro-Oeste Airports (COA) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).