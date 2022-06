Jovens senadores participam de vivência legislativa na próxima semana

Vinte e sete estudantes e professores, representando todos os estados e o DF, irão vivenciar as etapas do processo legislativo de 27 de junho a 1º de julho no Senado

O Senado vai promover uma sessão solene, nesta segunda-feira (27), às 11h, para a posse dos jovens senadores e para a eleição da Mesa do Jovem Senador 2022. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) é quem vai presidir a sessão, que também contará com a presença do senador Irajá (PSD-TO).

Os 27 jovens estudantes selecionados dentro do programa, com os respectivos professores, vão participar da chamada Semana de Vivência Legislativa, no período de 27 de junho a 1º de julho, quando passarão pelo processo de discussão e elaboração das sugestões legislativas. O trabalho dos jovens simula a atuação dos senadores, numa legislatura com quatro dias de duração. Começa com a posse e eleição da Mesa e termina com a aprovação dos projetos e sua publicação no Diário do Senado.

Em discurso no Plenário no dia 10 de maio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que as sugestões acatadas são encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos (CDH). Desde o início do programa, já foram apresentadas 54 proposições ao colegiado. Destas, 40 foram aceitas e passaram a tramitar como projetos de lei e duas seguiram como propostas de emenda à Constituição (PECs).

Momento especial

Criado em 2010, o programa Jovem Senador ficou suspenso em 2020 e 2021, por conta da pandemia do coronavírus. Para o coordenador do programa, Antônio Carlos Burity, a retomada significa um momento especial, pois o Jovem Senador é voltado para cultivar a cidadania na juventude. Ele disse que o calendário da seleção dos estudantes só foi divulgado depois de o público-alvo estar vacinado contra a covid-19. Segundo Burity, várias medidas estão sendo tomadas para evitar o contágio, como a orientação pelo teste antes da viagem a Brasília e a distribuição de máscaras e álcool em gel.

— Queremos, para além da realização de uma semana legislativa, que tudo seja feito com segurança para os jovens, para os professores e para os servidores e colaboradores do Senado — declarou o coordenador.

Para a edição de 2022, Burity informa que há algumas novidades, como a sessão de diplomação, antes da cerimônia de posse. O coordenador também apontou que o programa é uma oportunidade especial para o estudante, ao abrir a possibilidade de muitas experiências e conhecimentos. Ele destacou o que chamou de “capilaridade” do Jovem Senador, ao citar que muitos dos selecionados vêm de cidades do interior, muitas vezes não conhecem nem a capital do próprio estado e vêm a Brasília de avião, para participar de uma semana legislativa.

— O perfil do jovem senador é do estudante do interior. Estamos falando de inclusão. Esses jovens são vencedores e merecem todo o nosso reconhecimento — ressaltou.

Meninas

No programa deste ano, são 19 alunas entre os 27 selecionados. Burity afirmou que esse número não chega a ser surpreendente, pois as mulheres sempre tiveram um papel de destaque dentro do programa. Para ele, essa representação evidencia um interesse especial delas pela política e pode indicar uma maior conscientização para a sociedade.

No podcast de anúncio dos vencedores, realizado no início de maio, a diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, Érica Ceolin, lembrou a luta por mais mulheres na política e disse que, pelo menos no nível estudantil, elas estão avançando.

A diretora também fez questão de destacar que o Jovem Senador é um concurso de redação voltado para as escolas públicas de ensino médio, com o objetivo de promover a interação política entre os estudantes e o Senado. Os ganhadores, um de cada estado, vêm ao Senado viver uma semana legislativa. Érica Ceolin lembrou que o tema da redação deste ano foi “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã”. Para ela, as redações deste ano foram “maravilhosas”.

— Eles vão poder ter a oportunidade de saber como funciona o processo legislativo. Inclusive, vão poder apresentar e defender um projeto de lei. Esse projeto pode virar uma sugestão legislativa e ser analisado pelas comissões — explicou a diretora.

Programação

Além dos debates e da apresentação de matérias, os jovens estudantes vão participar de reuniões preparatórias e da cerimônia das bandeiras na rampa do Congresso Nacional. Na segunda-feira, depois de diplomados e após a sessão de posse, eles vão se reunir nas comissões temáticas. A ideia é que os jovens senadores tenham uma experiência muito próxima do processo legislativo real. Eles também vão visitar uma exposição, receberão medalhas e notebooks e farão o coffee break no Cafezinho do Plenário.

Na terça-feira (28), além das reuniões nas comissões, os jovens vão conhecer as dependências do Congresso Nacional e visitar a Catedral e o Palácio do Planalto. Já na quarta-feira (29), haverá um encontro com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e com o professor e escritor Eduardo Bueno, em que o tema será o bicentenário da Independência do Brasil — que foi o tema da redação deste ano.

As reuniões nas comissões prosseguem na quinta-feira (30), dia em que os estudantes também terão uma audiência com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e vão acompanhar a abertura da exposição da Agência Senado e da Rádio Senado. Na sexta-feira (1º), haverá a sessão de fotos oficiais, palestras e a reunião final, que vai ocorrer no Plenário do Senado.

Os professores que vêm acompanhando os alunos também participam de boa parte da programação com os jovens senadores. Eles terão, no entanto, atividades específicas como a apresentação do Portal e-Cidadania, na segunda-feira, e uma palestra sobre o processo legislativo, na terça. Na quarta, os professores vão acompanhar uma palestra sobre a docência e a educação pelo fortalecimento da cidadania. Já na quinta-feira, eles vão aprender um pouco mais sobre comunicação assertiva e empática.