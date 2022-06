CRE vota 19 acordos internacionais e doação de viaturas ao Paraguai

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) se reúne, na terça-feira (28), às 10h, para votação de 19 Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) para ratificação de acordos internacionais, além de um projeto de lei para doação de viaturas ao Exército do Paraguai. São estes os PDLs que poderão ser votados:

Todos os Projetos de Decreto Legislativo já foram aprovados pela Câmara dos Deputados. A decisão da CRE para os PDLs é não-terminativa: após aprovação na Comissão, as matérias serão submetidas a votação no Plenário do Senado.

Doação

Completa a pauta de votação o projeto de lei (PL 296/2022) que autoriza a doação de vinte viaturas operacionais MBB 1418, revitalizadas, ao Exército paraguaio: segundo o PL, de autoria do Poder Executivo, os veículos serão doados no estado em que se encontram e deverão ser transportados por conta do Paraguai.

Na exposição de motivos em que justificava a iniciativa, o então ministro da Defesa, Raul Jungmann, defendia “a necessidade de intensificar ações cooperativas e de promover uma eficaz cooperação bilateral na área de defesa, com base na consideração conjunta de questões de interesse mútuo, e preservando os canais de entendimento já existentes”.

A senadora Soraya Thronicke (União-MS), em seu relatório favorável à proposição, ressaltou que o intercâmbio entre os exércitos dos respectivos países contribui para o “adensamento das relações entre os dois países”.