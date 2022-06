CE debaterá nesta sexta instituição do Dia Nacional da Saúde Única

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) fará audiência pública nesta sexta (24), a partir das 10h, para debater a criação do Dia Nacional da Saúde Única, a em 3 de novembro. A instituição da data comemorativa é determinada no PL 1.837/2021, do senador Flávio Arns (Podemos-PR). A proposta tem como objetivo conscientizar a sociedade para a relação inseparável entre a saúde animal, humana e ambiental.

Segundo Arns, a abordagem da Saúde Única considera a interação entre humanos, animais e o ambiente, em que qualquer alteração pode provocar desequilíbrios e doenças.

O senador afirma que a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) estima que 60% de todos os patógenos que afetam os humanos são zoonoses, ou seja, doenças infectocontagiosas que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos.

“Muitas doenças podem ser melhor prevenidas e combatidas por meio da atuação integrada entre a Medicina Veterinária, a Medicina Humana e outros profissionais de saúde. A Saúde Única é fundamental para proteger a saúde e os meios de subsistência de todas as pessoas do planeta. A persistente pandemia de Covid-19 demonstrou quão eficazes podem ser as parcerias multidisciplinares", explica Flávio Arns na justificação do projeto.

Foram convidados para a audiência pública:

Tatiana Bragança de Azevedo Della Giustina, Conselheira do Conselho Federal de Medicina;

Christina Pettan-Brewer, membro-fundadora da One Health Brasil;

Rodrigo Távora Mira, representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária;

Representante do Ministério da Saúde;

Representante da Fiocruz.

Por Raíssa Portela, sob supervisão de Sheyla Assunção