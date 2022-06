Copa do Brasil: Hulk desequilibra e Atlético-MG derrota Flamengo

O Atlético-MG saiu na frente do Flamengo na busca por uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (22) no estádio do Mineirão, na partida de ida das oitavas de final. E o protagonista deste triunfo foi o atacante Hulk, que marcou um gol e fez a jogada do outro.

?????????? FIM DE JOGO! ? COM GOLS DE HULK e ADEMIR, O GALO VENCE O FLAMENGO NO JOGO DE IDA DA @CopadoBrasil ! #VamoGalo #CAMxFLA ????????? pic.twitter.com/mcbWvF2yS2 — Atlético (@Atletico) June 23, 2022

Porém, a equipe classificada será definida apenas no dia 13 de julho, quando as equipes voltam a se enfrentar no estádio do Maracanã, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Três dias após o Galo derrotar o Rubro-Negro por 2 a 0 pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes voltaram a medir forças, mas agora pela Copa do Brasil. A expectativa era enorme para ver como a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior atuaria na partida decisiva.

Talvez tentando controlar mais as ações do confronto, o treinador do Flamengo optou por povoar mais o meio de campo, colocando uma trinca de volantes (Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira), e adiantar o uruguaio Arrascaeta para jogar como uma espécie de segundo atacante, bem próximo de Gabriel Barbosa.

Mas a opção parece não ter dado certo diante de um Atlético-MG que foi perigoso desde o início, e que abriu o placar cedo graças ao brilho de seu principal jogador. Logo aos 6 minutos de bola rolando, Mariano faz lançamento longo para Hulk, que, mesmo pressionado pelo zagueiro Rodrigo Caio e pelo goleiro Diego Alves, bateu de primeira, por cobertura, da entrada da área, para marcar um gol de grande nível de dificuldade.

A tranquilidade do monstro depois de mais um golaço! ????? pic.twitter.com/jHv42wXwh5 — Atlético (@Atletico) June 23, 2022

E o camisa 7 do Galo voltou a dar prova da sua qualidade no segundo tempo, quando, aos 9 minutos, recebeu de Nacho ainda no meio campo, avançou em velocidade, se livrando de dois marcadores, e cruzou na medida para Ademir deixar o seu de cabeça.

Com a desvantagem no placar o Flamengo partiu para o ataque. E, de tanto tentar, conseguiu diminuir aos 34 minutos, quando Rodinei recebeu na ponta direita e cruzou para Lázaro, que escorou para superar o goleiro Everson.

Agora as duas equipes voltam a se concentrar no Campeonato Brasileiro, no qual o Rubro-Negro recebe o América-MG no próximo sábado (25). No mesmo dia o Galo recebe o Fortaleza no Mineirão.