Athletico-PR vira sobre Bahia e sai na frente pela Copa do Brasil

O Athletico-PR saiu na frente do Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (22), o Furacão derrotou o Esquadrão de Aço por 2 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no jogo de ida do confronto.

VITÓRIA DO FURACÃO!

Grande resultado em Salvador!



Jogo de volta será em 12/07, em casa.

A partida de volta será no dia 12 de julho, uma terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Os paranaenses têm a vantagem do empate. Os baianos precisam ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificarem no tempo normal. Caso o triunfo tricolor seja por um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

Os anfitriões saíram na frente aos quatro minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta do meia Lucas Mugni. O goleiro Bento ainda tocou na bola, mas o desvio foi insuficiente para evitar o gol. Três minutos depois, o volante Christian recebeu cruzamento do lateral Khellven pela direita, dominou na área e mandou para as redes, empatando a partida. A virada saiu também nos pés do ala rubro-negro, que aproveitou um escorregão do lateral Luiz Henrique para invadir a área e rolar para o atacante Pedro Rocha finalizar para a meta vazia.

Na etapa final, os times não conseguiram repetir a intensidade dos 45 minutos iniciais. A chance mais clara ocorreu aos 32, com o lateral Pedrinho, frente a frente com Danilo Fernandes, depois de tabelar com o atacante Matheus Babi na área. O goleiro fez a defesa, evitando um tropeço maior do Tricolor de Aço.

As duas equipes mudam a chave para os respectivos Campeonatos Brasileiros e têm compromissos no sábado (25). O Bahia recebe o Novorizontino na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 14ª rodada da Série B. Mais tarde, às 16h30, o Athletico pega o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada, pela 14ª rodada da Série A.

Empate em Goiânia

No duelo que abriu as oitavas da Copa do Brasil nesta quarta-feira, Atlético-GO e Goiás empataram sem gols no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida de volta será no dia 13 de julho (outra quarta), às 19h, no estádio da Serrinha, também na capital goiana. Uma vitória simples classifica qualquer um dos lados à próxima fase. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

FIM DE JOGO: Atlético Goianiense 0x0 Goiás



O Atlético foi melhor boa parte da partida, tentou as jogadas mas não fez o gol. Segundo jogo no dia 13/07, quarta-feira, às 19 horas, fora de casa.

???? : Heber Gomes pic.twitter.com/qU3I5PVkkq — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 22, 2022

Os times voltam a jogar neste domingo (26), às 18h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza. O Goiás recebe o Cuiabá na Serrinha.