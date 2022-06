Seleção feminina estreia no Mundial de basquete 3x3

A seleção feminina de basquete 3x3 estreou, nesta quarta-feira (22), no Mundial disputado na Antuérpia (Bélgica) com uma vitória sobre a Áustria, por 16 a 14, e uma derrota para a França (atual medalha de bronze da competição), por 22 a 11.

Os melhores cliques do nosso primeiro dia no Mundial 3x3 da Antuérpia!



Resultados:



Brasil 16 x 14 Áustria

Brasil 11 x 22 França



Próximos jogos



Sexta, 24

7h20 - Brasil x EUA

10h20 - Brasil x Nova Zelândia



???? @sportv



— Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 22, 2022

“O primeiro jogo teve o lance do nervosismo. Estávamos ansiosas, nervosas. Vencemos aos trancos e barrancos. A França a gente já sabia que seria difícil, está entre as melhores seleções do mundo. Saímos do nosso padrão, queríamos muito ganhar, mas não jogamos como treinamos. Viemos para fazer história. É zerar para buscar as duas vitórias na sexta-feira e avançar ao mata-mata”, declarou Sassá, atleta do Santo André.

A equipe feminina do Brasil retorna à quadra na próxima sexta-feira (24), quando mede forças com os Estados Unidos, a partir das 7h20 (horário de Brasília), e com a Nova Zelândia, a partir das 10h20.

Pelo formato do Mundial, o primeiro colocado da chave vai direto para as quartas de final. E o segundo e terceiro passam para as oitavas de final.