Portugal recebe Mundial de Goalball 2022

A IBSA (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos) anunciou que Portugal será a sede do Mundial de Goalball 2022. A competição será disputada entre os dias 5 e 17 de dezembro no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

A programação inicial era de que a competição tivesse como sede a cidade chinesa de Hanghzou. Mas o aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) levaram o Governo do país asiático a desistir de receber o evento.

Atuais campeões

A seleção masculina é uma potência na modalidade, ocupando atualmente a primeira posição do ranking mundial, após a conquista de importantes competições, como o inédito ouro paralímpico em Tóquio (Japão) e os títulos Mundiais de 2014, em Espoo (Finlândia), e de 2018, em Malmö (Suécia).

Já a equipe feminina, que também venceu a última edição do Mundial, é a sexta colocada do ranking mundial da modalidade.

Em 2022 tanto a seleção masculina como a feminina já conseguiram um título significativo, o do Campeonato das Américas, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Elas derrotaram o Canadá por 5 a 0 e levantaram a taça continental pela primeira vez. Eles atropelaram os Estados Unidos, ganhando por 12 a 2 e ficando com o bicampeonato.