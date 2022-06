Dólar cai para R$ 5,15 com alívio no mercado externo

Num dia de alívio no mercado externo, o dólar teve a primeira queda após duas altas. Afetada por riscos na economia local, a bolsa de valores não teve a mesma sorte e fechou em queda, mesmo tendo começado o dia em alta.



O dólar comercial encerrou esta terça-feira (21) vendido a R$ 5,154, com recuo de R$ 0,032 (-0,63%). A cotação chegou a operar próxima da estabilidade durante a manhã, mas passou a cair durante a tarde, influenciada por investidores que aproveitaram o valor alto dos últimos dias para venderem dólares e por causa da entrada de fluxos externos.



Com o desempenho de hoje, a moeda norte-americana acumula alta de 8,44% em junho. Em 2022, a divisa caiu 7,57%.



O mercado de ações teve um dia mais turbulento. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 99.684 pontos, com recuo de 0,17%. O indicador descolou-se das bolsas norte-americanas, que subiram hoje, por causa da instabilidade dos papéis da Petrobras, os mais negociados na bolsa brasileira.



As ações ordinárias (com direito a voto em assembleia de acionistas) da Petrobras caíram 1,06%. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) recuaram 1,99%. Desde sexta-feira (17), as ações da estatal estão caindo em meio à troca do presidente da companhia.



* Com informações da Reuters