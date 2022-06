Flamengo anuncia saída de Isla e chegada de Everton Cebolinha

Um dia após anunciar a chegada do atacante Everton Cebolinha, o Flamengo comunicou nesta terça-feira (21) a saída do lateral chileno Maurício Isla, que, segundo o Rubro-Negro, está em processo de transferência para a Universidad Católica (Chile).

O Clube de Regatas do Flamengo acertou nesta terça-feira (21) a rescisão de contrato com o atleta Maurício Isla, que está em processo de transferência para a Universidad Católica-CHI.



Com o Manto Sagrado, Isla atuou em 83 partidas, fez 4 gols e deu 12 assistências... + pic.twitter.com/2Vt9flmnQe — Flamengo (@Flamengo) June 21, 2022

Em postagem nas redes sociais, a equipe da Gávea lembrou a vitoriosa passagem do jogador, que “foi campeão do Brasileirão 2020, da Supercopa do Brasil 2021 e do Carioca de 2021”.

Cebolinha no Flamengo

Se Isla vai embora, Everton Cebolinha chega. O acerto foi anunciado oficialmente na última segunda. O jogador de 26 anos, que estava no Benfica (Portugal), assinou contrato até dezembro de 2026.

“As expectativas são as melhores possíveis. Espero ser feliz com o Manto Sagrado. A Nação é diferente, não esperava essa recepção. Estou muito feliz e espero corresponder dentro de campo”, afirmou o atacante ao desembarcar no Rio de Janeiro.